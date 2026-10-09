Espectacular persecución y choque: la insólita decisión que tomaron los delincuentes al verse acorralados

Un hecho cinemaográfico altero la calma en las últimas horas. ¿Algún transeúnte intentó aprovecharse de lo que revolearon por el aire?

Una intensa y cinematográfica persecución policial tuvo lugar en las últimas horas por las calles de Bariloche . El operativo comenzó tras la activación de una alerta tecnológica y culminó con la colisión de un patrullero, la captura de un vehículo con pedido de secuestro y la detención de una joven de 19 años que intentó descartar una abultada suma de dinero.

El procedimiento comenzó cuando el sistema de lectura automática de patentes (LPR) detectó una camioneta Ford EcoSport circulando a la altura del kilómetro 1 de la avenida Bustillo . Sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo .

Tras el aviso, las fuerzas de seguridad montaron un rastreo que permitió ubicar al vehículo estacionado en la playa Centenario , en el acceso a las calles Túpac Amaru y Santa Fe . Sin embargo, en el instante en que un móvil policial se aproximó para identificar a los ocupantes, el conductor aceleró intempestivamente para darse a la fuga.

La huida derivó en un peligroso seguimiento por diversos sectores céntricos de la ciudad, abarcando arterias como Sarmiento, 9 de Julio y Nueva Constitución. Ante la complejidad del despliegue, el medio local El Cordillerano apuntó que varios patrulleros se sumaron en apoyo para intentar cercar el rodado.

Dinero arrojado a la calle y una detención

El momento de mayor riesgo se produjo sobre la calle Sáenz Peña al 800, entre Anasagasti y Fagnano, cuando la camioneta embistió a un Fiat Cronos perteneciente a la Policía, provocándole severos daños en la parrilla delantera y el paragolpes. Lejos de deponer su actitud, el automovilista continuó la marcha y provocó un segundo choque en la intersección de La Paz y Sáenz Peña.

En medio de la desenfrenada fuga, una joven de 19 años descendió del habitáculo en la zona del pasaje Las Palmas y arrojó a la vía pública un total de 426.000 pesos en efectivo. El dinero fue recuperado de inmediato por los efectivos policiales e incorporado a la causa.

Poco después, los uniformados lograron interceptar y detener a la joven en la calle Islas Malvinas al 2300, donde además se le incautaron dos teléfonos celulares.

La Ford EcoSport fue finalmente secuestrada y trasladada a la Comisaría 28° de Bariloche. La Justicia ordenó una requisa del vehículo para determinar si se encuentran más elementos de procedencia ilícita que puedan vincular a los implicados con otros delitos en la región.