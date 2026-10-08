Un hombre terminó detenido tras escapar de la Policía y otro procedimiento permitió recuperar una camioneta con pedido de secuestro vigente desde hace más de una década.

Escapó de la Policía, chocó contra un árbol y se escondió en una casa: el impactante operativo en Cinco Saltos.

Dos operativos policiales realizados en Cinco Saltos terminaron con un hombre detenido, una moto secuestrada y un vehículo utilitario que era buscado por la Justicia de Misiones desde 2015. Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y tuvieron resultados positivos para los efectivos de la Comisaría 7° .

Uno de los episodios incluyó una persecución por varias calles, un choque contra un árbol y un intento de fuga dentro de una vivienda. En el otro caso, una alerta del 911 permitió detectar un vehículo que tenía una orden judicial pendiente desde hacía más de diez años .

El primer procedimiento comenzó sobre la avenida Roca , cuando efectivos policiales observaron a dos hombres que circulaban en una moto sin casco. Al intentar identificarlos, los ocupantes ignoraron la orden de detenerse y escaparon .

La Policía inició un seguimiento por distintas calles de Cinco Saltos. Durante la huida, uno de los hombres abandonó la moto y continuó escapando a pie, mientras que el otro siguió a bordo del vehículo.

La fuga terminó cuando el conductor perdió el control de la moto e impactó contra un árbol. Sin embargo, lejos de detenerse, el hombre ingresó a una vivienda en un nuevo intento por escapar de los efectivos.

Terminó detenido tras agredir a los policías

Los uniformados lograron alcanzarlo dentro del domicilio. Según la información policial, el hombre opuso resistencia y agredió a los efectivos que participaban del procedimiento, aunque ninguno sufrió lesiones.

Finalmente, fue reducido y quedó detenido por disposición de la Fiscalía, acusado de atentado y resistencia contra la autoridad. La motocicleta utilizada durante la fuga también fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

El vehículo que tenía pedido de secuestro desde 2015

El segundo operativo se concretó este miércoles por la tarde, luego de que el Centro de Emergencias 911 alertara sobre la presencia de un vehículo utilitario estacionado en la intersección de la avenida Roca y la calle 25 de Mayo.

Al llegar al lugar, los efectivos verificaron los datos del rodado, un Citroën Berlingo, en los sistemas informáticos policiales. Allí constataron que tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de Misiones.

La medida judicial estaba activa desde mayo de 2015 y correspondía a una causa por secuestro prendario.

Qué pasó con el vehículo secuestrado

Tras confirmar la vigencia de la orden, los policías trasladaron el utilitario a la unidad de la Comisaría 7°, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por su parte, el conductor fue formalmente notificado de las actuaciones correspondientes.

Los dos procedimientos permitieron concretar una detención y recuperar un vehículo que registraba una medida judicial pendiente desde hacía más de diez años en otra provincia.