Atacó a su ex pareja con un hacha en Cinco Saltos y no va preso

El hombre dañó la vivienda y un vehículo, y horas después volvió para intentar ingresar por la fuerza. Cumplirá reglas de conducta durante dos años.

Atacó a su expareja con un hacha en Cinco Saltos: no irá a la cárcel pero tendrá dos años de restricciones.

Un hombre fue declarado responsable penal por un episodio de violencia de género ocurrido en Cinco Saltos , donde agredió a su expareja durante una discusión y luego regresó al domicilio para intentar ingresar por la fuerza. La víctima sufrió lesiones leves y el acusado reconoció su responsabilidad durante una audiencia judicial.

El hecho ocurrió el 26 de septiembre pasado, alrededor de las 21, en una vivienda del barrio Toma La Sal. Según la acusación presentada por la fiscal adjunta Daniela Ramírez, el hombre se encontraba en la casa de su expareja cuando comenzó una discusión.

La mujer le pidió que se retirara, pero el acusado reaccionó de manera violenta. Tomó un hacha sin filo y comenzó a provocar daños en la propiedad.

Destrozos, agresión física y detención en flagrancia

Según la acusación fiscal, el agresor provocó destrozos en la puerta de ingreso, ventanales y rejas del inmueble, además de romper varios cristales del automóvil de la mujer, el cual se encontraba estacionado en el exterior. Durante el episodio, también golpeó a la víctima en la cabeza con el objeto contundente, causándole lesiones en el rostro y en una mano.

Una vecina del barrio advirtió la situación y dio aviso inmediato a la Policía. Al percatarse de la llegada del patrullero, el imputado huyó del lugar, lo que permitió que la víctima recibiera asistencia médica de urgencia y radicara la denuncia correspondiente.

Sin embargo, pasada la medianoche, el sujeto regresó a la casa e intentó ingresar nuevamente tras forzar el portón de acceso. Ante un nuevo llamado de auxilio, los efectivos de la Comisaría 43ª acudieron rápidamente y lograron detenerlo mientras forzaba la entrada.

Una mujer de Cinco Saltos acusó a su pareja de someterla a graves hechos de violencia. El hombre fue condenado en una causa en la que también le sumaron agresiones que cometió en el hospital. Archivo

La acusación y la resolución judicial

En la audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal Ramírez acusó al hombre por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por haber mediado violencia de género, daños y violación de domicilio en grado de tentativa.

Los hechos fueron considerados en concurso real y atribuidos al acusado en calidad de autor.

La causa había avanzado rápidamente después de la formulación de cargos realizada el 28 de septiembre. En esa oportunidad, la Justicia había dispuesto la prisión preventiva del hombre al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Durante esta instancia, el imputado reconoció su responsabilidad en lo ocurrido. Su defensor oficial, Rodrigo Martínez, no presentó objeciones respecto del hecho ni de la calificación legal planteada por la Fiscalía.

A partir del reconocimiento, la fiscalía solicitó una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo en una cárcel, pero sujeta a una serie de reglas que el condenado deberá respetar.

Entre las principales condiciones se estableció:

Prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio a una distancia no menor a 300 metros.

Prohibición de contacto con ella por cualquier medio.

Además, deberá fijar y mantener un domicilio, no cometer nuevos delitos y someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.

El juez Marcelo Gómez escuchó a las partes y homologó la resolución, que adquirió firmeza inmediata debido a que tanto la defensa como el acusado renunciaron a los plazos procesales. También se impusieron las costas del proceso.

Las pautas de conducta tendrán una vigencia de dos años. Durante ese período, el hombre deberá cumplir estrictamente las restricciones fijadas por la Justicia.