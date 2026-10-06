La Libertad Avanza desmintió la postulación a gobernador de Tortoriello: "Todavía no hay candidatos definidos".

El diputado Aníbal Tortoriello se proclamó candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Río Negro. Sin embargo, desde el partido afirman que es una voluntad y no una definición.

El vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro y Neuquén ( LLA ) , Damián Torres , se refirió a la certeza de Anibal Tortoriello de encabezar la boleta del partido fundado por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

En declaraciones a LU19, el apoderado del partido liberal libertario puso un manto frío a las declaraciones que el diputado nacional y exintendente de Cipolletti , Aníbal Tortoriello , realizó a un medio roquense. En este sentido, expresó: "Aníbal es un precadidato con aspiraciones a candidato" y confirmó que " no hay definición de candidaturas ". En esta misma línea, agregó que es solo una "expresión de voluntad propia y legítima".

Durante el fin de semana circuló en redes sociales una imagen que simulaba una boleta de LLA con Tortoriello como candidato. En ese contexto, en declaraciones a Medios del Aire , en General Roca , Tortoriello aseguró: "Voy a ser el candidato a gobernador por La Libertad Avanza".

Torres hizo hincapié en que tienen una línea "clara y ordenada" de lo que quiere la conducción del Partido Nacional y que el objetivo principal de LLA es que el Presidente sea reelegido y que el proyecto de la libertad en todo el país continúe.

''Tortoriello y Fullone tienen condiciones''

El apoderado en Río Negro y Neuquén del partido oficialista, mantuvo una postura serena frente a la confirmación de la figura de Tortoriello como candidato a presidir la provincia rionegrina y sostuvo: "Llegado el momento se definirá el cronograma en los municipios para que se vean los candidatos a gobernador, legisladores e intendentes".

Sin embargo, deslizó que "eventualmente puede llegar a ser Aníbal Tortoriello el candidato". En ese escenario de indefinición oficial, dentro de la cúpula partidaria se mantiene la expectativa en torno a la figura del senador nacional Enzo Fullone. El dirigente roquense, que pasó de Vialidad Nacional al Senado, es visto por sectores del mileismo rionegrino como una opción con mayor apego a la construcción orgánica para disputar la provincia.

Con estas declaraciones se confirmó que más allá del deseo de sumar voluntades, las confirmaciones se irán dando acorde al "cronograma de las provincias". En este marco, mencionó a la libertaria Nadia Marquez a quien define como una ''gran candidata'' para Neuquén pero que, aún, no confirmarán a nadie. Al mismo tiempo aseveró que las definiciones se toman con la mesa política nacional.

Consultado sobre espacios de encuentro entre referentes, Torres comentó que tienen elecciones en Bariloche el próximo domingo 1 de noviembre y eso les aportará "claridad". Posteriormente, se mantendrán reuniones entre el Consejo y el Congreso; por ello se habla de confirmación de candidatos para febrero 2027 -a excepción de las provincias como Tucumán que tienen cronogramas electorales que se adelantan a esa fecha-.

Una tensión que se mantiene

La tensión entre Tortoriello y la conducción de LLA no es nueva. Tras las legislativas de 2025, la entonces presidenta de LLA Río Negro Lorena Villaverde -hoy fuera del espacio- había sostenido públicamente que el cipoleño "tiene su propio partido y no pertenece a La Libertad Avanza". En aquella oportunidad, el legislador respondió que "las decisiones se toman en otro nivel", dejando al descubierto las diferencias sobre la pertenencia partidaria. Al respecto Torres realizó su valoración personal: "No es una persona a la que podamos pensarla electoralmente".

"No vamos a hacer nunca alianzas promiscuas"

Durante la misma entrevista, Tortoriello sorprendió al analizar el escenario electoral y señalar una vez más a la intendenta peronista de General Roca, María Emilia Soria, como la principal rival a vencer. "Yo entiendo que hoy es María Emilia Soria, pero es mi intuición personal, no tengo encuestas", puntualizó.

El exintendente de Cipolletti valoró la gestión de la jefa comunal roquense al destacar que "es una persona que fue reelecta por el 60% de los votos cuando renovó su cargo de intendente y evidentemente eso hace que el electorado roquense valora la gestión". Sus dichos llamaron la atención por tratarse de elogios directos hacia una referente central del peronismo rionegrino. Al entorno libertario estas declaraciones no le cayeron en gracia y fue concreto: "No podemos elogiarla".