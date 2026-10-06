Aníbal Tortoriello asegura que será el candidato a gobernador por La Libertad Avanza

El diputado Aníbal Tortoriello se proclamó candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Río Negro. Desde el partido aún no hubo anuncios.

El diputado nacional y exintendente de Cipolletti , Aníbal Tortoriello , ratificó que será candidato a gobernador de Río Negro para 2027 y aseguró que encabezará la boleta de La Libertad Avanza (LLA) . A nivel partidario, no hubo anuncios y hay quienes aseguran que no hay definiciones concretas sobre las candidaturas.

Durante el fin de semana circuló en redes sociales una imagen que simulaba una boleta de LLA con Tortoriello como candidato. En ese contexto, en declaraciones a Medios del Aire , en General Roca , Tortoriello aseguró: "Voy a ser el candidato a gobernador por La Libertad Avanza".

El diputado se fue del PRO, fundó el partido político CREO y finalmente se afilió al partido político del presidente Javier Milei. En el Congreso, Tortoriello forma parte del bloque oficialista y aseguró que eso le otorga la legitimidad para liderar la lista de La Libertad Avanza en Río Negro .

Sin embargo, en la conducción de La Libertad Avanza de Río Negro se mantiene una la reticencia hacia el dirigente cipoleño. Consideran que Tortoriello no se maneja de forma orgánica dentro del espacio y mantienen el impulso a que la candidatura recaiga en un dirigente que no estuvo en LLA desde el principio.

Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello son los principales referentes de LLA. En el partido, hay dirigentes que impulsan la candidatura del senador.

Ruidos en la interna libertaria y otros nombres en carrera

En ese escenario de indefinición oficial, dentro de la cúpula partidaria se mantiene la expectativa en torno a la figura del senador nacional Enzo Fullone. El dirigente roquense, que pasó de Vialidad Nacional al Senado, es visto por sectores del mileísmo rionegrino como una opción con mayor apego a la construcción orgánica para disputar la provincia.

La tensión entre Tortoriello y la conducción de LLA no es nueva. Tras las legislativas de 2025, la entonces presidenta de LLA Río Negro Lorena Villaverde -hoy fuera del espacio- había sostenido públicamente que el cipoleño "tiene su propio partido y no pertenece a La Libertad Avanza". En aquella oportunidad, el legislador respondió que "las decisiones se toman en otro nivel", dejando al descubierto las diferencias sobre la pertenencia partidaria.

Aníbal Tortoriello ya recorre la provincia como candidato a gobernador. En su entorno aseguran que, si se cae la alianza con LLA, se presentará con su partido.

Pese a no contar con una confirmación oficial, Tortoriello insistió esta semana en su posicionamiento. "Sin lugar a duda que si el año pasado fui invitado a sumarme es porque evidentemente tenían encuestas, veían mi trayectoria política en la provincia. Y no hay ninguna duda de que para el año próximo mi figura es la que va a encabezar la lista como candidato", argumentó.

La posibilidad de que Tortoriello encabece la boleta de LLA no es una simple definición partidaria, sino que aparece como la pieza clave en el rompecabezas electoral. En el entorno del empresario cipoleño aseguran que no hay dudas en que será candidato a gobernador. Si no hay acuerdo con LLA, lo hará con su partido.

En ese contexto, si encabeza a LLA se plantearía una elección de tercios, mientras que si lo hace por CREO habría cuatro candidaturas fuertes a la gobernación.

Elogios a María Emilia Soria y críticas a Weretilneck

Durante la misma entrevista, Tortoriello sorprendió al analizar el escenario electoral y señalar una vez más a la intendenta peronista de General Roca, María Emilia Soria, como la principal rival a vencer. "Yo entiendo que hoy es María Emilia Soria, pero es mi intuición personal, no tengo encuestas", puntualizó.

El exintendente de Cipolletti valoró la gestión de la jefa comunal roquense al destacar que "es una persona que fue reelecta por el 60% de los votos cuando renovó su cargo de intendente y evidentemente eso hace que el electorado roquense valora la gestión". Sus dichos llamaron la atención por tratarse de elogios directos hacia una referente central del peronismo rionegrino.

En el tramo más elocuente de la entrevista, el diputado planteó una disyuntiva entre la intendenta de General Roca y el actual gobernador Alberto Weretilneck. "Si yo no estuviera en política y tuviera solamente dos opciones para elegir, y fueran Weretilneck o María Emilia, elegiría María Emilia, obviamente", aseveró.

Los elogios a Soria son uno de los puntos que se le cuestiona internamente a Tortoriello, ya que la intendenta de Roca representa al espacio político más criticado por LLA.