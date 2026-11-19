Una mujer de 27 años sufrió un accidente este jueves, tras intentar una maniobra de adelantamiento. Fue asistida por personal de Salud.

Un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22 generó preocupación este jueves por la mañana, cuando un automóvil terminó completamente volcado a un costado de la calzada. El episodio ocurrió entre Coronel Belisle y Chimpay , en Río Negro.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 1041 , donde un Fiat Palio Adventure quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre la subbanquina. Pese a las características del vuelco, la conductora logró salir.

Según la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 11:10 de este jueves 19 de noviembre . Personal de Seguridad Vial recibió el aviso del siniestro y se trasladó hasta el sector para intervenir.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba completamente dado vuelta, fuera de la cinta asfáltica. La intervención permitió establecer las circunstancias iniciales del accidente y verificar el estado de salud de su única ocupante.

Cómo ocurrió el vuelco sobre la Ruta Nacional 22

El automóvil era conducido por una joven de 27 años, oriunda de Luis Beltrán, quien circulaba en dirección hacia Chimpay. La mujer viajaba sola al momento del accidente y no había otros ocupantes dentro del vehículo.

De acuerdo con el relato que brindó a las autoridades, el siniestro se produjo cuando intentó realizar una maniobra de adelantamiento. Durante esa acción, perdió el control del rodado y terminó desplazándose hacia uno de los márgenes de la ruta.

La conductora explicó que, al efectuar el sobrepaso, el vehículo mordió la banquina, situación que derivó en la pérdida de estabilidad. Como consecuencia, el Fiat Palio Adventure volcó y quedó detenido sobre la subbanquina, con las ruedas hacia arriba.

La posición en la que terminó el automóvil reflejó las características del accidente. Sin embargo, pese al vuelco, el episodio no dejó personas heridas y las consecuencias se limitaron a los daños materiales registrados en el vehículo.

La conductora fue asistida por personal de Salud Pública

Tras el accidente, la joven recibió asistencia de profesionales de Salud Pública de Chimpay, quienes acudieron para evaluar su estado físico y determinar si había sufrido alguna lesión como consecuencia del impacto y posterior vuelco.

Luego de realizar los controles correspondientes, el personal sanitario constató que la mujer no presentaba lesiones. De esta manera, se confirmó que el siniestro no había provocado consecuencias físicas para la única ocupante del automóvil.

El hecho ocurrió en un tramo de la Ruta Nacional 22 que conecta distintas localidades del Valle Medio, utilizado diariamente por conductores que se desplazan entre las ciudades de la región.