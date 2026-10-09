Del mar a la cordillera: cuánto cuesta viajar en el Tren Patagónico antes del verano

La empresa estatal anunció la comercialización de boletos para los últimos dos meses del año. Con nuevas tarifas, el servicio ofrece distintas comodidades para recorrer Río Negro.

El Tren Patagónico anunció la venta de pasajes para los últimos dos meses del año.

El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para noviembre y diciembre de 2026, una oportunidad para quienes buscan recorrer los paisajes de Río Negro a bordo de uno de los servicios ferroviarios más emblemáticos de la región.

La empresa estatal confirmó que los boletos ya se encuentran disponibles para el recorrido tradicional que conecta Viedma con San Carlos de Bariloche , atravesando más de 800 kilómetros de paisajes característicos de la estepa patagónica.

La apertura de la venta permite comenzar a planificar viajes durante los últimos meses del año, especialmente de cara a la temporada de verano , cuando aumenta el interés turístico por los destinos cordilleranos y costeros.

El servicio ofrece distintas categorías de alojamiento, propuestas gastronómicas y actividades culturales a bordo. Además, mantiene la posibilidad de trasladar vehículos particulares, una alternativa para quienes desean continuar recorriendo la región una vez finalizado el viaje.

Cuánto cuesta viajar en el Tren Patagónico

La empresa difundió el nuevo cuadro tarifario para los servicios de noviembre y diciembre, con valores diferenciados según la categoría elegida y la condición de residencia de los pasajeros que utilicen la formación ferroviaria.

En la clase Pullman, los residentes de Río Negro deberán abonar $104.900 por pasaje, mientras que las personas que no acrediten residencia provincial tendrán que pagar $126.200 para realizar el mismo recorrido entre Viedma y Bariloche.

Esta categoría ofrece asientos confortables y climatización, además de la atención del personal ferroviario durante el trayecto. Se presenta como una alternativa para quienes buscan viajar cómodamente mientras disfrutan de los paisajes que atraviesa la formación.

Por otra parte, la clase Camarote permite contar con un espacio destinado al descanso durante el recorrido. Esta modalidad resulta especialmente atractiva para los pasajeros que prefieren mayor privacidad y comodidad en los trayectos prolongados.

El precio de cada cama en Camarote será de $145.900 para residentes y $176.300 para no residentes. Es importante destacar que los valores corresponden a cada plaza y no al camarote completo.

Desde la empresa aclararon que los descuentos y las condiciones particulares aplicables a cada categoría podrán consultarse mediante los canales oficiales de comercialización, donde también se brindará información sobre la disponibilidad de lugares.

Cuánto cuesta trasladar un vehículo en el Tren Patagónico

Una de las particularidades del servicio ferroviario es la posibilidad de transportar automóviles particulares mediante la bandeja automovilera, una prestación que permite combinar el viaje en tren con recorridos posteriores por distintos destinos turísticos de Río Negro.

Para noviembre y diciembre, el traslado de vehículos de hasta 1,55 metros de altura tendrá un costo de $176.300, mientras que aquellos que superen esa medida deberán abonar una tarifa de $243.900.

La posibilidad de llevar un automóvil representa una alternativa para las familias y turistas que desean llegar a Bariloche con movilidad propia, evitando realizar por carretera el extenso trayecto que separa la capital provincial de la cordillera.

Los interesados en utilizar esta prestación deberán consultar las condiciones de contratación y disponibilidad en las boleterías habilitadas, ya que el traslado de vehículos cuenta con un procedimiento de adquisición diferente al de los pasajes convencionales.

Gastronomía regional y cine durante el recorrido

Además del traslado de pasajeros, el Tren Patagónico ofrece servicios complementarios que buscan transformar el recorrido en una experiencia turística. Entre ellos se destaca el tradicional coche comedor, con una propuesta gastronómica inspirada en los sabores regionales.

Este espacio permite que los viajeros disfruten de distintas preparaciones durante el trayecto, mientras observan los paisajes de la estepa rionegrina. La iniciativa busca complementar la experiencia ferroviaria con una propuesta vinculada a la identidad patagónica.

Otro de los atractivos anunciados es el funcionamiento del coche cine durante los fines de semana largos. Allí, los pasajeros podrán acceder a una programación integrada por producciones audiovisuales argentinas y patagónicas durante el viaje.

La propuesta cultural permite acercar el cine regional a los turistas y residentes que utilizan el servicio. De esta manera, la formación ferroviaria también funciona como un espacio de difusión de las producciones audiovisuales realizadas en la Patagonia.

Dónde comprar los pasajes para noviembre y diciembre

La comercialización de boletos se realiza principalmente mediante las estaciones del Tren Patagónico, tanto de manera presencial como telefónica. También se encuentran habilitadas agencias oficiales para gestionar las reservas y adquirir los pasajes correspondientes.

A través del sitio web oficial de la empresa, los usuarios podrán comprar boletos correspondientes a la clase Pullman, una alternativa que permite realizar la operación sin necesidad de trasladarse personalmente hasta una estación ferroviaria.

Sin embargo, la compra de pasajes para Camarote y la contratación del traslado de vehículos deberán realizarse exclusivamente mediante los canales presenciales habilitados, debido a las condiciones particulares que presentan ambas prestaciones del servicio.

Para conocer los teléfonos, horarios de atención de las estaciones y agencias autorizadas, los interesados pueden ingresar a la página oficial www.trenpatagonicosa.com.ar, donde se concentra la información comercial del servicio.