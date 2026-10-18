¡Cipo aguantó el empate en Mar del Plata y es finalista del Federal A!

El Albinegro igualó sin goles con Alvarado, en la vuelta de las semifinales. Con este resultado pasó al partido decisivo y ya tiene rival.

Gran domingo para Cipo, que dio el penúltimo paso rumbo al gran objetivo d el ascenso a la Primera Nacional . El Albinegro igualó 0 a 0 con Alvarado en el estadio José María Minella, por la revancha de las semifinales del Torneo Federal A. La visita aprovechó el 1-0 conseguido en La Visera de Cemento y se metió en la final del certamen.

El equipo dirigido por Fabián Enríquez tuvo lo necesario en todos los rubros para clasificar. Con inteligencia y aguante, se defendió en Mar del Plata y tuvo una atajada determinante de Facundo Crespo.

En la otra semifinal, San Martín de Formosa se impuso fácil ante Olimpo por 2 a 0 y un global de 3 a 1.

Los ganadores de ambas llaves disputarán la final por el primer ascenso a la Primera Nacional, en un partido único y en cancha neutral. En las próxima horas se conocerá la sede del encuentro decisivo.

El partido

Cipo comenzó mejor, plantándose en campo rival y con Andrés Almirón muy activo en los primeros 20'. Los remates del 8 y de Gonzalo Lucero pasaron cerca, pero la más clara del inicio fue para Nicolás Trejo tras un gran pase largo de Manchafico. El lateral se mandó al área rival, recibió con el pecho y su zurdazo salió a la posición del arquero Bilbao.

Del otro lado, el destacado fue Cervera, que se escapó por izquierda y remató muy desviado en una aproximación que podría haber sido más clara.

Con el correr de los minutos, el local mejoró con algunas salidas rápidas, pero los ataques fueron desprolijos y desaprovechó varios contragolpes que podrían haber sido más peligrosos.

Tomás Federico tuvo la más clara de Alvarado con un remate desde la medialuna del área que salió cerca del palo izquierdo de Crespo.

Pasando la media hora, Víctor Manchafico tuvo que salir lesionado y lo reemplazó Yago Piro. Una baja sensible en un momento clave para Cipo.

Después apareció Santiago Gutiérrez con un par de apiladas a pura gambeta y precisión en velocidad, pero los marplatenses las terminaron todas mal.

Tras un primer tiempo entretenido, se fueron a los vestuarios sin goles. Para el regreso, Enríquez mandó a la cancha a Pettinerolli por Vallejos, que pasó desapercibido.

Salvo un par de remates lejanos que no inquietaron a los arqueros, el complemento fue muy aburrido. La tensión, los nervios y los errores dominaron la escena. Alvarado no pudo, Cipo no quiso y se dedicó a aguantar.

En medio de un trámite malo, a los 30' Crespo tuvo una tapada impresionante ante el disparo cruzado de Gutiérrez, entrando al área por el lado derecho.

El local tuvo pocas ideas y el albinegro casi no atacó en el tramo final. Le alcanzó con el cabezazo de Cristian González en la ida para meterse en la final y mantener la ilusión del ascenso más viva que nunca.

"Cipolletti"Porque igualó sin goles ante Alvarado y clasificó a la final por el ascenso ante San Martín de Formosa. https://t.co/u9xqqrxQBg — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026

Síntesis

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Pablo Hofstetter, Cristian Gorgerino; Matías Pérez, Tomás Federico, Santiago Gutiérrez, Ariel Castellano; Nahuel Speck y Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Enzo Vallejos. DT: Fabián Enríquez.

Cambios: PT 32 Yago Piro por Manchafico (C). ST, al inicio, Fernando Pettinerolli por Vallejos (C) y Ramiro Makarte por Hofstetter (A), 23 Marco Miori por Matías Pérez (A), 26 Nahuel Luna por Vella (C), 42 Brandon Obregón por Lucero (C), 44 Berra y Franco Pinoni por Federico y Gutiérrez (A).

Cancha: José María Minella.

Árbitro: Gustavo Federico Benites