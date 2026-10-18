Cipolletti será sede de las 5tas Jornadas Patagónicas de Gerontología y Geriatría

El encuentro se llevará a cabo este próximo fin de semana en la Facultad de Medicina. Busca fortalecer respuestas sanitarias, sociales y comuntarias a los adultos mayores.

El próximo fin de semana se realizará en la Facultad de Medicina de Cipolletti las Jornadas Patagónicas de Gerontología y Geriatría.

El próximo fin de semana se realizarán en Cipolletti las 5tas Jornadas Patagónicas de Gerontología y Geriatría , espacio en el que se pondrá en análisis la diversidad de situaciones y condiciones en las que las personas transitan la vejez, como etapa de la vida.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 23 y sábado 24 de octubre en la sede Toschi de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, y se rata de una iniciativa concebida en el marco de un proyecto intersectorial de Extensión Universitaria que articula diferentes unidades académicas de la UNCo, la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología y el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.

La trascendencia del acontecimiento fue destacada por legisladores del bloque Pro Unión Republicana, quienes presentaron un proyecto para declararlo de interés educativo, sanitario, social y comunitario.

Información hospitalaria

La propuesta legislativa menciona que el encuentro contará con información aportada por hospital de la zona del Valle y de Bariloche acerca de problemáticas detectadas en este segmento etario, y en abordaje se procurará “generar herramientas que permitan fortalecer las respuestas sanitarias, sociales y comunitarias frente a las necesidades de las personas mayores”.

“La actividad constituye una experiencia de articulación entre distintos profesionales y ámbitos institucionales que comparten el objetivo de socializar conocimientos, sensibilizar y promover un abordaje integral de las personas mayores, generando un espacio para el intercambio de experiencias, prácticas y recursos disponibles en el ámbito local y regional”, sostiene la iniciativa parlamentaria.

En tanto que las jornadas también contemplan “el desarrollo de actividades vinculadas con la docencia y la investigación, favoreciendo la construcción colectiva de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades de quienes intervienen en el acompañamiento de las personas mayores”.

“La importancia de esta propuesta formativa radica en su propósito de visibilizar y difundir estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, incorporando además la perspectiva de los cuidados paliativos y procurando contribuir al bienestar físico, mental y social durante esta etapa de la vida”, agrega el proyecto.

Gerontología y geriatría

Son dos aspectos vinculados, pero que responden a conceptos diferentes, explica la propuesta legislativa. Por un lado, la Gerontología aborda “el envejecimiento desde una perspectiva integral, contemplando sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, económicas y políticas, y considerando las condiciones y los contextos que inciden en la calidad de vida y en las diferentes formas de transitar esta etapa del curso de vida”.

Mientras que la Geriatría es una especialidad médica que “se ocupa de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades y condiciones de salud que afectan con mayor frecuencia a las personas mayores, atendiendo a las características y necesidades específicas que pueden presentarse durante esta etapa de la vida”.

“Ambos campos de conocimiento se complementan al reconocer que el envejecimiento es un proceso multidimensional, en el que interactúan factores biológicos, psicológicos, económicos, sociales, culturales y comunitarios, que requiere, por lo tanto, respuestas capaces de contemplar la diversidad de situaciones y condiciones en las que las personas transitan esta etapa de la vida”, añade la referencia.

El envejecimiento de la población

Para los legisladores del bloque opositor, el envejecimiento poblacional "constituye un fenómeno que interpela transversalmente a la sociedad y demanda la participación coordinada de instituciones públicas, privadas, académicas, sanitarias y comunitarias. En consecuencia, resulta fundamental promover instancias de formación y actualización que fortalezcan el trabajo interdisciplinario y la construcción de redes de contención".

En este sentido, ponderan que las jornadas están "destinadas principalmente a médicos, profesionales de Trabajo Social, Psicología, Kinesiología, Enfermería, Terapia Ocupacional, cuidadores domiciliarios, estudiantes de grado y otras disciplinas relacionadas".

Pero también están convocadas las personas mayores de 18 años con estudios secundarios completos que manifiesten interés en adquirir conocimientos y herramientas vinculadas con estas prácticas, ampliando de este modo el alcance de la propuesta y favoreciendo la sensibilización de la comunidad.