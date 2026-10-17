Dolor en Fernández Oro: Quién era la joven árbitro que falleció este sábado en el accidente de tránsito

Se confirmó la identidad de la chica que murió al impactar su moto contra un poste de alumbrado. Sus restos son velados en Cipolletti.

Enorme pesar en la región por el trágico fallecimiento de la arbitro de 24 años de edad que sufrió un accidente en moto cuando iba a dirigir un partido de fútbol amateur en un predio de Fernández Oro.

El dramático hecho vial se produjo alrededor de las 12:30 en la calle Juan Reggioni, (que continúa la Maestro Espinosa del lado cipoleño), a pocos metros de Mitre.

La hipótesis que trascendió inicialmente respecto a la mecánica del incidente se robustece: la joven identificada como Yasmín Elizabeth Zurita Sáez, impactó contra una columna de alumbrado público. Se presume que perdió el control del rodado e impactó contra el caño metálico. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Fernández Oro , donde confirmaron su deceso.

La joven víctima conducía una moto por la calle Juan Reggioni de Fernández Oro. Presumen que chocó una columna del alumbrado público. Gentileza

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 26 y los integrantes del Gabinete de Criminalística, que tuvieron a cargo la realización de las pericias.

Fuentes de la Fiscalía de Cipolletti, que inició una causa para determinar las circunstancias del episodio, indicaron que no habían detectado rastros que indicaran la intervención de otro rodado. Se precisó que la moto solo presentaba golpes por el impacto contra la columna.

Los restos de Yasmín eran velados a partir de las 21 de este sábado en la sala ubicada en la calle Don Bosco 1587 de Cipolletti hasta el domingo a las 10. Luego serán inhumados en el cementerio de Fernández Oro.

El club Fernández Oro suspende sus actividades

Debido a la tragedia, el club de la vecina localidad informó que, en señal de duelo y respeto a su memoria suspendían todos los partidos previstos para este domingo. Un hermano de la infortunada joven juega en esa institución.

“Acompañamos a nuestro jugador de la 10ma, Lauty Zurita y a toda su familia y seres queridos por el fallecimiento de su hermana Yasmín Zurita integrante de APAF”, (Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol de Río Negro y Neuquén) expresaron en un comunicado.

“Elevamos una oración al cielo por el eterno descanso de Yasmín y pedimos fortaleza y consuelo para toda su familia”, agregaron.

La APAF también expresó sus condolencias. Su presidente, Emilio Cubría, informó que se habían suspendido los arbitrajes de los campeonatos amateur, y anticipó que posiblemente se tome una medida similar con los partidos de las ligas federadas de la zona que se habían planificado para este domingo.

Fanática del fútbol y familiera

Yasmín era una fanática del fútbol. En las redes sociales, donde aparece con el nombre Yas Saez, publicó fotos en las que revela el amor que sentía por el deporte y por Boca Juniors. No solo era árbitro, sino que también había jugado en distintos equipos. Pero además también se muestra muy apegada a su familia y participando en celebraciones y actos escolares de su hermanito y en encuentros con amigas.