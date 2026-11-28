La Brigada Motorizada de Apoyo interceptó a un joven de 18 años durante un operativo preventivo. El rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde principios de noviembre.

Un joven fue demorado por circular sin casco y en una moto robada.

Un control vehicular en Fernández Oro permitió recuperar una motocicleta que había sido robada en General Roca. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ) de la Policía de Río Negro.

El rodado era conducido por un joven de 18 años , quien llamó la atención de los uniformados porque circulaba sin el casco reglamentario. Al verificar los datos del vehículo, descubrieron que tenía un pedido de secuestro vigente.

La intervención se produjo cuando los efectivos policiales finalizaban un operativo de prevención y control vehicular sobre la Ruta Provincial 65 , uno de los principales corredores que conecta a las localidades del Alto Valle.

En esas circunstancias, los integrantes de la Brigada Motorizada advirtieron la presencia de una motocicleta de color negro que circulaba por el sector de Terra de Oro y La Recicladora, en Fernández Oro.

Circulaba sin casco y descubrieron que la moto era robada

La falta del elemento de seguridad motivó la intervención de los uniformados, quienes identificaron al conductor y comenzaron con las verificaciones correspondientes para determinar si el vehículo registraba algún impedimento legal para circular.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que se trataba de una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos. Posteriormente, consultaron sus datos identificatorios en los sistemas informáticos con los que cuenta la fuerza de seguridad provincial.

El resultado de la consulta confirmó que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 7 de noviembre de 2026, solicitado por la Comisaría 3° de General Roca en el marco de una investigación por robo.

Ante esta situación, los integrantes de la Brigada Motorizada de Apoyo solicitaron la colaboración del personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro, que intervino para avanzar con las actuaciones correspondientes y concretar el secuestro.

Estefania Petrella

El joven de 18 años fue trasladado junto con la motocicleta hasta la dependencia policial de la localidad, donde continuaron las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en las que el vehículo llegó a su poder.

La motocicleta quedó secuestrada en el marco de las actuaciones policiales, mientras que las autoridades deberán avanzar con las diligencias correspondientes vinculadas con el pedido emitido originalmente por la unidad policial de General Roca.