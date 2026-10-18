Tras una extensa persecución, la Policía detuvo a un motociclista que casi atropella a un efectivo

El hombre eludió un control y casi atropella a un policía, por lo que lo siguieron con un patrullero hasta lograr cercarlo. Terminó detenido.

La Policía detuvo a un hombre que casi atropella a un efectivo y se dio a la fuga.

Un joven que circulaba en moto evadió un control policial y estuvo a punto de embestir a uno de los uniformados. Tras una persecución por distintas calles de la zona sur de Bariloche, fue interceptado y detenido.

El episodio ocurrió este viernes por la tarde, cuando efectivos de la Comisaría 42.ª realizaban un operativo de control de rutina en inmediaciones de la rotonda de ingreso al barrio Dos de Abril.

Durante el procedimiento, un joven que circulaba a bordo de una motocicleta esquivó el control y, en una maniobra imprudente, estuvo a punto de atropellar a uno de los policías que participaban del operativo.

Tras la maniobra, el motociclista se dio a la fuga y una patrulla de la dependencia inició una persecución que se extendió por varias arterias de la zona sur de la ciudad.

Finalmente, el conductor del móvil policial logró interceptar la motocicleta y detener su marcha. El joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones iniciadas, de manera preliminar, por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad.