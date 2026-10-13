Un policía de la BMA fue hospitalizado tras chocar contra una camioneta, cuyo conductor estaba borracho

Fue el domingo en la esquina de Fernández Oro y Sáenz Peña, que tiene semáforo. El uniformado iba a cubrir el partido de Cipolletti. La alcoholemia arrojó 0,38.

La camioneta Ford Ranger que protagonizó el choque contra el policía de la BMA quedó al resguardo en la Comisaría Cuarta.

Un policía de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti resultó herido al chocar con una camioneta Ford Ranger en la esquina de las calles Fernández Oro y Sáenz Peña, a metros de la sede de la dependencia de la fuerza, donde funcionan semáforos .

El incidente se registró el domingo poco después del mediodía, cuando el uniformado se dirigía a cubrir el operativo de seguridad por el partido entre el Club Cipolletti y Alvarado de Mar del Plata.

Tras el impacto, el policía recibió asistencia del SIARME -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias- cuya base también se encuentra a corta distancia, en el ex hospital. Tras las primeras maniobras de asistencia fue trasladado al hospital local, donde se informó que presentaba lesiones de carácter leve. Mientras que al conductor del vehículo particular le realizaron en testo de alcoholemia, el que arrojó resultado positivo.

El joven dio dos veces positivo en controles de alcoholemia que le realizaron en poco tiempo.

A partir de lo ocurrido, personal del Cuerpo de Seguridad Vial y del Gabinete de Criminalística trabajaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del choque, informaron fuentes de la fuerza.

Alcholemia positiva

Uno de los datos relevantes del procedimiento fue el resultado del control de alcoholemia practicado al conductor de la Ford Ranger. La medición registró 0,38 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que infringe la normativa vigente en Río Negro, donde rige la política de Alcohol Cero al volante.

Precisamente, la prohibición busca prevenir siniestros viales y reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol. Una vez finalizadas las diligencias en el lugar, ambos vehículos quedaron bajo resguardo policial, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Controles el fin de semana

La Policía desplegó una serie de operativos preventivos en Cipolletti durante la madrugada del último domingo. Las intervenciones abarcaron controles viales sobre rutas nacionales, la fiscalización en un evento privado y el hallazgo de un vehículo con pedido de secuestro. La labor buscó reforzar la fiscalización y la prevención sobre la circulación vehicular y el consumo de sustancias prohibidas, con la intervención correspondiente de las autoridades judiciales.

En el ámbito vial, el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti apostó un control sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1216,5, en el tramo que comunica con la ciudad de Neuquén. El procedimiento se extendió hasta las 4 de la madrugada y posibilitó la inspección de 79 vehículos.

Durante la fiscalización, cuatro conductores dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, incumpliendo la ley de alcohol cero vigente en Río Negro. El dosaje más elevado se detectó en un Volkswagen Gol, cuyo conductor marcó 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Los restantes casos se registraron en una Renault Master (0,45 g/l), un Toyota Etios (0,31 g/l) y un Ford Fiesta (0,27 g/l), conducidos por personas mayores de edad. Los efectivos procedieron a la verificación de la documentación e identificación de los ocupantes.