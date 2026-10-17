Una denuncia anónima permitió rescatar un ave en peligro de extinción que tenían en cautiverio

Se trata de un cardenal amarillo, que tenían en una casa de Río Colorado. En operativo participó personal policial y del área de Fauna provincial.

El cardenal amarillo rescatado de una casa de Río Colorado. Se trata de una especie en peligro de extinción.

Policías de la Brigada Rural de Río Colorado rescataron un cardenal amarillo que tenían en cautiverio dentro de una jaula. El procedimiento que “puso el foco sobre la tenencia de aves silvestres en cautiverio, una práctica que amenaza la supervivencia de especies protegidas”, destacaron fuentes de la Policía, se concretó tras la recepción de una denuncia anónima.

Según se precisó, el aviso alertó sobre la presencia del ave, que se encuentra en peligro de extinción, en una vivienda de la calle 17 del barrio Buena Parada , ubicado al este de la localidad.

Con esa información, los uniformados junto a agentes del área de Fauna, se presentaron en el domicilio para verificar la acusación, y encontraron efectivamente en el patio una jaula que tenían un ejemplar de la especie, que fue declarada Monumento Natural Provincial en Río Negro.

Se destacó que la mujer entregó voluntariamente el animal y el personal actuante labró un acta de infracción a la normativa vigente en materia de protección y conservación de fauna.

“La presencia de un cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) convierte el caso en una situación de especial interés ambiental. Se trata de una especie amenazada cuya supervivencia se ve afectada por la captura de ejemplares silvestres para mantenerlos como mascotas y abastecer el comercio ilegal de aves”, se subrayó desde el gobierno.

Monumento Natural

En Río Negro, el cardenal amarillo fue declarado Monumento Natural Provincial, una categoría de protección que reconoce su importancia para el patrimonio natural y refuerza la necesidad de preservar sus poblaciones.

"La extracción de ejemplares de su ambiente natural puede agravar la situación de una especie que ya enfrenta un alto riesgo de desaparición", enfatizaron las fuentes.

Se destacó en este marco que frente a esta problemática, “las denuncias de la comunidad y los controles de los organismos competentes cumplen un papel central para detectar posibles infracciones e intervenir ante situaciones que comprometen la fauna silvestre”. También se valoró que la actuación conjunta de la Brigada Rural y el área de Fauna permitió verificar la tenencia del ave y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes.

“El procedimiento vuelve a poner en foco la importancia de proteger las especies autóctonas y evitar que animales silvestres sean retirados de su hábitat para permanecer en cautiverio”, agrega el reporte oficial.