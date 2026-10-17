Cipo define las semifinales en Mar del Plata

Tras ganar por la mínima en La Visera, el Albinegro define ante Alvarado en el Minella. Para avanzar a la final, le alcanza con empatar.

Cipo viaja a Mar del Plata para definir su llave de semifinales en búsqueda de un lugar en la final por el primer ascenso del Federal A . El Albinegro venció al Torito por la mínima en La Visera y va con la ventaja a La Feliz ; para avanzar le alcanza con un empate, ya que Alvarado cuenta con la ventaja deportiva. Del otro lado, en Formosa , saldrá el otro finalista del duelo entre San Martín y Olimpo .

En el José María Minella , Gustavo Benítez pitará el inicio del duelo a partir de las 15:30. El juez oriundo de Salta tendrá la asistencia de Guido Córdoba y Luciano Díaz , mientras que Diego Saúl Novelli completará el cuerpo arbitral.

Benítez arbitró al Capataz en la ida de los cuartos de final en Formosa . Aquella tarde, Sol de América se quedó con el encuentro de ida por la mínima. Aquel encuentro es el único antecedente con el conjunto rionegrino. Con respecto al Torito , será la primera vez que lo dirigirá.

Omar Novoa

Cipolletti completó su semana de entrenamientos el día viernes y emprendió viaje a Mar del Plata pasadas las 21:30, con una gran despedida en las afueras del estadio que organizaron los hinchas. A través de las redes sociales comenzó la convocatoria para un banderazo al que llegaron un centenar de personas para despedir a la delegación.

La ida en La Visera fue una batalla. El encuentro estuvo varios minutos postergado por distintas situaciones en el campo de juego. Las tarjetas rojas fueron protagonistas y ambos equipos perdieron jugadores.

Federico Acevedo del lado Albinegro, mientras que el Torito se quedó sin Facundo Centurión y Germán Sosa. Los tres jugadores recibieron una sola fecha de suspensión. Por su parte, Pablo Martel, director técnico de Alvarado, recibió dos fechas de suspensión luego de ver también la cartulina roja.

Omar Novoa

De cara al duelo en el Minella, el Albinegro deberá ganar o empatar para meterse en la final, ya que la ventaja deportiva es para Alvarado. Ambos compartieron grupo en el Nonagonal y cerraron aquella etapa con la misma cantidad de puntos; sin embargo, por diferencia de gol los marplatenses quedaron por encima de los rionegrinos.

Fabián Enríquez, además de la baja del 9, estuvo atento a la salud de Maximiliano López. El extremo sumó minutos en la ida tras su ingreso en el complemento, luego de varias fechas afuera por una lesión muscular, y no terminó al ciento por ciento.

La última vez de Cipo en el estadio mundialista fue el 3 de noviembre de 2018. En el duelo correspondiente a la fecha 11 de la etapa regular, el marcador terminó empatado en 1. Emiliano López y Gustavo “Tuti” del Prete marcaron los goles de la jornada.

Dónde ver el partido entre Cipo y Alvarado

La transmisión del partido estará a cargo de LFPlay a través de su aplicación de streaming. Y, como es habitual, las radios de la ciudad estarán presentes: FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras, y LU19 AM690.

La otra semifinal se disputará en Formosa. Allí, San Martín recibirá a Olimpo también a partir de las 15:30, bajo la atenta mirada de Lucas Cavallero. En la ida en el Roberto Carminatti, el partido terminó empatado 1 a 1.