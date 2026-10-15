El Albinegro visitará este domingo al Torito por la vuelta de las semifinales del Federal. Gonzalo Lucero, parte del histórico ascenso marplatense de 2019, describió cómo se vive el fútbol en el estadio mundialista. Vella también vistió la camiseta de Alvarado.

El Minella desde adentro: Lucero y Vella, los dos jugadores de Cipo que conocen la casa de Alvarado.

El estadio José María Minella volverá a recibir a Cipolletti después de casi ocho años el próximo domingo. El Albinegro saldrá a jugar uno de los partidos más importantes de su temporada , con la ilusión de conseguir el boleto a la final por el primer ascenso de la categoría. Del otro lado, espera Alvarado, que buscará hacerse fuerte en Mar del Plata y revertir la derrota sufrida en La Visera .

El equipo de Fabián Enríquez llegará con la ventaja del 1 a 0 conseguido el último domingo, gracias al cabezazo de Cristian González sobre el final del encuentro. Un triunfo que le permite avanzar con una victoria o un empate, aunque una derrota por cualquier marcador le dará la clasificación al Torito, que cuenta con ventaja deportiva.

Entre los futbolistas de Cipolletti hay dos que conocen muy bien el escenario de la revancha. Gonzalo Lucero y Leandro Vella vistieron la camiseta de Alvarado y saben lo que significa jugar en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino.

Omar Novoa

Para Lucero, además, el regreso tendrá un condimento especial. El volante formó parte del plantel que consiguió el histórico ascenso del Torito a la Primera Nacional en 2019 y guarda recuerdos de su paso por aquella institución.

Un estadio mundialista que se impone desde afuera

El José María Minella fue construido para el Mundial de 1978 y conserva una estructura que lo diferencia de la mayoría de los estadios del Federal A. Su tamaño, las tribunas y la distancia con el campo de juego forman parte de una experiencia que Lucero conoce desde adentro. “Dos cuadras antes de llegar al estadio, ya se ve. Eso muestra lo gigante que es, el Minella es mundialista, la entrada es imponente. El campo de juego siempre está en buenas condiciones porque Aldosivi también hace de local, la mantienen bastante bien”, describió a LM Cipolletti.

Lo amplio que es el estadio es uno de los aspectos que más destaca el neuquino. Sin embargo, también considera que sus características pueden influir en la presión que reciben los equipos visitantes. “Tiene dimensiones muy grandes, es una cancha de Primera Division. Alvarado lleva muchísima gente pero al estar a 10 o 15 metros del campo de juego, la presión que uno siente como cuando están cerca, no la tenes”, explicó.

La comparación con La Visera de Cemento es inevitable, la llave se juega de ida y vuelta. El estadio de Cipolletti claramente es diferente, el Albinegro cuenta con las tribunas mucho más cerca de los futbolistas, algo que quedó reflejado en el recibimiento del último domingo. “Se hacen sentir porque llevan mucha gente, hacen mucho ruido, pero la presión como la que genera La Visera, que tenes a la gente tan cerca, no pasa. Va a ser un partido difícil pero la presión no es la misma que acá, porque están lejos del campo de juego”, aseguró.

El Torito suele convocar a miles de hinchas y el Minella es un escenario habitual para sus partidos y entrenamientos. “Una vez a la semana suelen hacer futbol en el estadio, pero hacen de local ahí y se hacen muy fuertes. Va a ser una fiesta como fue la nuestra acá en Cipolletti, ellos la verdad que meten mucha gente y se siente el ruido”, anticipó.

Lucero y Vella, dos ex Alvarado que buscan la final con Cipo

La historia de Lucero con el Torito comenzó en 2017, cuando llegó desde Independiente de Neuquén. Durante su etapa en Mar del Plata se convirtió en parte de un plantel que terminó alcanzando uno de los objetivos más importantes de la institución.

En 2019, Alvarado consiguió el ascenso a la Primera Nacional después de superar a San Jorge de Tucumán en una final que quedó marcada en la historia del club.

Omar Novoa

Lucero fue parte de aquel logro y hoy, con otra camiseta, tendrá la posibilidad de regresar al mismo escenario para disputar una nueva instancia decisiva. “La verdad que me quedaron muy lindos recuerdos de su gente, de la hinchada y poder coronarlo con un ascenso también le hizo muy bien a mi carrera y quedaron lindos recuerdos”, recordó.

Leandro Vella también conoce el vestuario del Torito. El volante ofensivo integró el plantel marplatense durante la temporada 2022 de la Primera Nacional, en una etapa diferente a la de Lucero.

Omar Novoa

Su paso por Alvarado incluyó 28 encuentros y dos goles. Ahora, ambos tendrán la posibilidad de regresar al Minella defendiendo la camiseta de Cipolletti, con el objetivo de conseguir un lugar en la final del campeonato.

Los últimos antecedentes de Cipo en el Minella

El Albinegro no juega como visitante de Alvarado desde noviembre de 2018. Aquella tarde, los equipos empataron 1 a 1 en el estadio José María Minella. Emiliano López adelantó al conjunto marplatense en el primer tiempo, mientras que Gustavo Del Prete convirtió el empate para Cipolletti en el complemento. El equipo dirigido por Gustavo Coronel consiguió rescatar un punto en un escenario siempre exigente.

El 16 de abril de 2017, el Albinegro venció 2 a 0 a Alvarado por el Nonagonal del Federal A. Daniel el “Monito” Opazo abrió el marcador a los siete minutos y Maximiliano Carrasco amplió la ventaja a los 19, con un tiro libre.

Aquel triunfo sigue siendo el último de Cipolletti como visitante ante el Torito y es un antecedente alentador para el equipo que este domingo buscará dar otro paso hacia el ascenso.

En la temporada actual, el historial reciente favorece al Albinegro. Cipolletti derrotó a Alvarado por 1 a 0 el 13 de septiembre, con un gol de Nicolás Peralta, y repitió el resultado el último domingo, esta vez con el cabezazo de Cristian González.

La revancha se jugará el domingo 18 de octubre, desde las 15.30, en el José María Minella. Cipolletti llegará con una ventaja mínima, pero suficiente para depender de sí mismo en la búsqueda de la final.