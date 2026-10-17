Dos jóvenes detenidos con armas y drogas tras escapar de la policía: uno es menor

Hubo una persecución que se extendió por varias cuadras. Al ser interceptados les encontraron marihuana, un arma de fuego y un puñal.

Los dos jovenes detenidos por la policía luego de una persecución. Llevban marihuana, un arma de fuego y un puñal.

Un operativo de prevención realizado por personal de la Comisaría 3° de General Roca terminó con un joven de 24 años detenido y un adolescente de 16 demorado, luego de que ambos intentaran escapar de la Policía a bordo de una motocicleta. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un arma de fuego, un arma blanca y varios envoltorios con una sustancia similar a la marihuana y cigarrillos armados artesanalmente.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, cuando una patrulla que recorría calle Chubut observó a dos jóvenes que circulaban en una moto Gilera Smash 110. Al llegar al cruce con la calle Resistencia, los policías intentaron detener su marcha para identificarlos, pero los ocupantes ignoraron las señales y emprendieron la fuga.

A partir de ese momento comenzó una persecución por distintas calles de la ciudad. Los motociclistas continuaron por Chubut, doblaron por Posadas y circularon en contramano en dirección a Ecuador. Finalmente, fueron interceptados en la esquina de Formosa y La Plata.

Una vez identificados, los efectivos realizaron una requisa preventiva y encontraron que ambos llevaban envoltorios de nailon con una sustancia vegetal similar a la marihuana. Además, entre las pertenencias del joven de 24 años hallaron un arma de fuego y un arma blanca.

Intervención de Toxicomanía y Criminalística

Ante esta situación, se convocó a personal de Toxicomanía y del Gabinete de Criminalística, que trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes. También se verificó la situación del rodado y se confirmó que no tenía pedidos de secuestro ni otras novedades policiales.

La Fiscalía de turno dispuso iniciar actuaciones judiciales por el delito de "tenencia ilegal de arma de fuego" y solicitar los antecedentes del mayor de edad para determinar las próximas medidas.

En tanto, el adolescente de 16 años quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), conforme a las directivas impartidas por la Justicia.