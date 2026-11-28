El hombre atacaba a la niña cuando su madre se iba a trabajar. Lo denunció ni bien se lo contó. Aunque no va preso debe cumplir pautas de conducta y pagar un resarcimiento.

Un hombre de Catriel fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras confesar que abusó de su hija menor. La pena surgió de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Cipolletti.

Un empleado de comercio de Catriel fue acusado por atacar sexualmente a su hija menor de edad. El hombre, cuya identidad no se brinda para no revictimizar a la niña, fue a juicio por el delito de “abuso sexual simple reiterado en el tiempo y agravado por haber sido cometido por un ascendiente en carácter de autor”.

La imputación presentada por la fiscalía representada por Gustavo Herrera y Analía Díaz , indicó que los hechos ocurrieron en el domicilio familiar entre octubre o noviembre de 2022, cuando la niña comenzó alcanzó su desarrollo femenino y el 30 de marzo de 2024, cuando se lo contó a su mamá, quien de inmediato presentó la denuncia en la policía.

Según se describió, las agresiones las cometía el sujeto cuando su pareja se iba a cumplir con su rutina laboral nocturna en un establecimiento sanitario. Los detalles son aberrantes, por eso LMCipolletti los obviará. Solo se señalará que se aprovechaba de la chiquita cuando la encontraba acostada o durmiendo, y luego para procurar su impunidad le pedía que no le contara nada a la madre, porque “lo iban a enviar a prisión”.

El fín del tormento

La última agresión ocurrió durante una madrugada. La menor se despertó por los tocamientos y tras sacarle la mano de su cuerpo, se levantó y llamó por teléfono a su mamá. En medio de una crisis de llanto le dijo que el padre “le estaba haciendo cosas cochinas". Después fue a patio a esperarla, mientras que el hombre le decía “me van a meter preso", para persuadirla de que no contara lo ocurrido.

Pero la mujer ni bien llegó a la casa llamó a la policía e hizo la denuncia penal. En la declaración que hizo en la investigación sostuvo los hechos causaron un impacto en el grupo familiar. Contó que se separó del acusado, mudó su lugar de residencia, como también tuvo que cambiar de escuela la niña, quien sufrió consecuencias emocionales profundas, certificadas por las pericias médicas que le realizaron luego de declarar en cámara Gesell.

El expediente judicial fue elevado a juicio con la conducción del tribunal integrado por María Florencia Caruso Martín, Guillermo Baquero Lazcano Rita Lucia. En la audiencia convocada para el 22 de octubre último la fiscalía y el defensor Rodrigo Martínez comunicaron tras un cuarto intermedio que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado, el mecanismo legal que requiere la confesión del imputado a cambio de una pena atenuada. Ante el acercamiento, Caruso Martín dispensó a sus colegas y siguió actuando ella sola.

La investigación se llevó a cabo en la Fiscalía Descentralizada de Catriel. Archivo

El acuerdo establecía condenar al padre a tres años de prisión en suspenso, que le permitía seguir en libertad, y pautas de conducta por el mismo lapso, que incluía el pago de un resarcimiento, con un monto que no fue precisado en el fallo conocido recientemente.

La propuesta contó con el aval de la víctima, quien alcanzó la edad adolescente. Manifestó tanto a su madre como a la Defensora de Menores, Alicia Merino, que querían “terminar con esto”, ya que el proceso “ha sido una tortura”.

El acusado, quien carecía de antecedentes penales, también aceptó el juicio abreviado, con lo que quedó plasmado que admitía su responsabilidad en los hechos.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Caruso Martín dictó la sentencia en los términos que lo plantearon. Destacó que además de la confesión del hombre, las pruebas presentadas por la fiscalía acreditaron su culpabilidad. Mencionó en este sentido lo relatado en la cámara Gesell y la profesional que la entrevistó, quien manifestó que “la niña es coherente, sabe la diferencia entre verdad y mentira”. También quedó corroborada su credibilidad por otro perito que informó que “no presenta indicadores de mendacidad ni fabulación”.

Pautas de conducta que debe cumplir

En el fallo, se estableció entre las pautas de conducta que el progenitor debe cumplir por el lapso de tres años, debía pagar la reparación económica en la cuenta bancaria de la mujer donde deposita la cuota alimentaria.

El resto de las medidas consisten en: prohibición de acercamiento a la menor a no menos de 300 metros y tampoco contactarla por ningún medio, como llamadas telefónicas, redes sociales o por otras personas. Se incluye en este aspecto que en caso de encontrarse con ella en cualquier lugar, deberá él retirarse de inmediato. También debe fijar domicilio, someterse al control del Instituto de Presos y Liberados, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes “en exceso en la vía pública”,

Por otra parte, tiene que realizar un curso de masculinidades y ver a un psicólogo, para que determine si debe someterse a un tratamiento. Le advirtieron en caso de incumplimiento le revocarán la condicionalidad de la pena y la tendrá que cumplir tras las rejas. Por último, ordenaron su incorporación al Reprocoins -Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual” de Río Negro.