Dolor por la muerte de una figura de la música del Alto Valle: "Que esa guitarra siga sonando fuerte allá arriba"

Falleció un reconocido y querido músico que integró legendarios conjuntos de la región. La emotiva despedida de su sobrino y vecinos.

Luisito, un maestro de la música, con su gran compañera, la guitarra.

El ámbito cultural del Alto Valle atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse la muerte del reconocido músico y docente Luis Muñoz , referente de distintas generaciones de artistas en la región. Muñoz falleció tras haber atravesado una delicada crisis de salud.

La noticia generó una rápida conmoción en la comunidad artística de General Roca y en toda la zona. Su sobrino, el músico Leandro Rodríguez , fue uno de los encargados de despedirlo públicamente con emotivas palabras en redes sociales: "Se fue el tío, el viejo Luis, el violero, el troesma".

La carrera de Luis Muñoz recordó ANR estuvo signada por su compromiso con la música popular y el folclore regional. A lo largo de varias décadas integró formaciones históricas de la zona:

Delta 99: Se sumó en la década de 1970 como guitarrista en los inicios del conjunto.

Fisque Menuco: Formó parte de este icónico grupo roquense surgido a mediados de los 60, desempeño por el cual fue reconocido por la Legislatura de Río Negro.

Dúo Americanto: Proyecto folclórico junto a Luis Sepúlveda, sumado a su etapa como solista.

Su talento lo llevó a escenarios de jerarquía nacional como el festival de Cosquín, la Fiesta Nacional de la Manzana y el Festival del Poncho, además de haber grabado dos discos. En 2015, su aporte a la cultura fue distinguido con un Diploma de Honor del Senado de la Nación.

Docente de cientos de artistas y referente radial

Más allá de los escenarios, Muñoz dedicó gran parte de su vida a la enseñanza musical, con más de 500 alumnos a los que transmitió su pasión por la guitarra y el canto. Asimismo, mantuvo un fuerte vínculo con los medios locales, conduciendo su propio espacio en LU18 para difundir la cultura de la región.

Según confirmaron familiares a los medios locales, la despedida al artista se llevó a cabo este viernes en el Cementerio Parque Las Fuentes, donde allegados, alumnos y vecinos pudieron darle el último adiós.

En las redes sociales también lo despiden con dolor y cariño. "Abrazo grande Lea se fue el tío... Tengo guardado el espectáculo que hacían los dos... Pájaro Campana. Camino a San Francisco yo siempre les pedía esos temas. Siempre me complacieron. Eran un espectáculo que te ponía piel de gallina escucharlos. Que belleza, hoy los ángeles hacen coro en el cielo... Descansa en paz Luisito, quedarás siempre en nuestro recuerdo. imposible de comparar y olvidar", comentó, emocionada, Beatriz en la publicación de Leandro.

"Uy, Luisito. Un abrazo gigante Leo. Compartimos varios escenarios con Luis y mi viejo. Gran guitarrista y amigo. Abrazo al cielo y que esa guitarra siga sonando fuerte allá arriba". escribió Ramiro. ¡Hasta siempre Luis!