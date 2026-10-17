Los atraparon con una moto de dudosa procedencia y una bolsa de cocaína

Es una pareja que interceptó policías de la BMA en una estación de servicios. Cuando los revisaron descubrieron que el joven ocultaba la droga en sus genitales.

El joven fue revisado en la Comisaría 24 y le encontraron oculto entre sus genitales, una bolsa con droga.

Policías de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti realizaban tareas de prevención y observaron a una pareja que circulaba en una moto en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en la esquina de las calles La Esmeralda y Ecuador. El operativo se realizó el viernes minutos después de las 23.

Al intentar identificarlos, la mujer, de 21 años, se negó a aportar sus datos y se alejó caminando hasta ser interceptada a los pocos metros. En tanto, el conductor de 19 años, no contaba con documentación personal ni tampoco del rodado.

Ante la irregularidad, intervino personal de la Comisaría 24°, que trasladó a la pareja a la unidad policial ubicada en el barrio Don Bosco.

Droga oculta en los genitales

Una vez allí, al realizar la correspondiente requisa, los efectivos encontraron un envoltorio de nylon con una sustancia blanca oculto entre los genitales del joven, informaron fuentes de la fuerza.

Tras dar intervención al Juzgado Federal, se convocó al personal especializado en toxicomanía, que realizó un narcotest que dio resultado positivo para cocaína, con un peso total de 291 gramos. La sustancia fue secuestrada y el joven quedó imputado por una infracción a la Ley Nacional 23.737, que sanciona la venta y tenencia de estupefacientes, mientras permanecía demorado a disposición de la Justicia.

Además, la moto fue secuestrada por el área Tránsito Municipal, debido a la falta de documentación. Por su parte, la mujer fue identificada y posteriormente recuperó su libertad.