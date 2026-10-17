Cortaron las cadenas para robar una moto, pero un vecino frustró el golpe en Fernández Oro

El propietario escuchó ruidos mientras dormía y sorprendió a dos sospechosos en el patio. En otro operativo, la Policía detectó un rodado con irregularidades.

La inseguridad en Fernández Oro volvió a quedar en el centro de atención tras dos procedimientos policiales registrados en las últimas horas. Un intento de robo de una motocicleta y la detección de otro rodado con irregularidades en su identificación motivaron la intervención de efectivos policiales.

Los episodios ocurrieron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, en distintos sectores de la localidad. Ambos procedimientos estuvieron vinculados con motocicletas y requirieron la participación de personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro.

El intento de robo ocurrió durante la madrugada del viernes, en una vivienda ubicada sobre calle Las Manzanas, en Fernández Oro. La intervención policial comenzó después de que el propietario denunciara la presencia de dos sospechosos.

Según la información policial, el hombre se encontraba descansando cuando comenzó a escuchar ruidos provenientes del exterior de su domicilio. Ante la situación, decidió levantarse para comprobar qué estaba ocurriendo en el patio delantero de la propiedad.

Al salir, se encontró con dos hombres que intentaban sustraer su motocicleta. Los sospechosos habían logrado acceder al sector donde permanecía estacionado el vehículo y se preparaban para retirarlo del lugar cuando fueron descubiertos por su propietario.

La reacción del vecino resultó determinante para evitar el robo. Al advertir la presencia de los desconocidos, comenzó a gritarles, lo que provocó que ambos escaparan corriendo y abandonaran la motocicleta antes de concretar la sustracción.

Durante la huida, los delincuentes dejaron el rodado tirado en el suelo y escaparon del domicilio. El propietario logró recuperar su motocicleta, aunque posteriormente se constataron daños en los elementos de seguridad del acceso a la vivienda.

Cortaron las cadenas del portón y abandonaron una herramienta

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría 26° acudieron al domicilio para verificar lo sucedido. Durante la inspección, comprobaron que los sospechosos habían cortado las cadenas utilizadas para asegurar el portón de ingreso a la propiedad.

Los uniformados también encontraron un cortacadenas de color azul, que había quedado abandonado en el lugar. La herramienta habría sido utilizada para vulnerar el sistema de seguridad y facilitar el ingreso de los delincuentes al patio.

Otro detalle que llamó la atención de los efectivos fue el estado de la motocicleta. A pesar del intento de robo, el vehículo todavía conservaba colocada la traba de volante, que no presentaba signos de haber sido forzada.

Esta circunstancia permite establecer que los sospechosos no habían conseguido liberar completamente el rodado cuando fueron sorprendidos. La rápida reacción del propietario impidió que lograran retirarlo y concretar el delito durante la madrugada.

Detectaron una moto con la numeración del motor limada

En otro procedimiento desarrollado en Fernández Oro, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detectaron una motocicleta que presentaba irregularidades en sus elementos identificatorios.

Los agentes realizaban tareas habituales de prevención del delito y control vehicular cuando identificaron a un hombre que circulaba a bordo de una Motomel Skua 200. Durante la inspección, advirtieron una situación sospechosa en el motor.

Al examinar la chapa identificatoria, los policías observaron que presentaba restos de pegamento, una circunstancia que motivó una revisión más detallada. Cuando la pieza se desprendió, quedó expuesta una irregularidad en la identificación original del vehículo.

Los efectivos comprobaron que la numeración del motor se encontraba limada, una alteración que impide verificar normalmente los datos identificatorios del rodado y que puede estar vinculada con distintas maniobras irregulares sobre vehículos registrados.

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de personal de la Comisaría 26°, que colaboró con las actuaciones correspondientes. Tanto el conductor como la motocicleta fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

El procedimiento quedó encuadrado en una causa por presunta infracción al Código Penal, relacionada con la falsificación o alteración de numeraciones de objetos registrados. Las actuaciones buscan determinar las circunstancias en las que se produjo la modificación.