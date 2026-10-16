Quién era el hombre encontrado muerto en la costa del lago Nahuel Huapi

La Fiscalía confirmó la identidad de la víctima, que vivía en la costa del lago. La autopsia no logró determinar la causa de muerte y ordenaron nuevos estudios.

El Ministerio Público Fiscal logró identificar a la persona sin vida hallada en la costa del lago Nahuel Huapi en Bariloche. // Foto: gentileza El Cordillerano.

El hallazgo de un hombre sin vida en la costa del lago Nahuel Huapi , en San Carlos de Bariloche , generó un importante operativo policial y abrió una investigación judicial para determinar las circunstancias de su fallecimiento. Después de las primeras actuaciones, las autoridades lograron establecer la identidad de la víctima, aunque todavía persisten interrogantes sobre las causas de su muerte.

El cuerpo había sido encontrado durante la tarde del miércoles en un sector costero de la ciudad cordillerana. Su avanzado estado de deterioro dificultó las primeras tareas de identificación y obligó a realizar distintas diligencias para determinar quién era la persona fallecida.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó que se trataba de Juan José Correa , un hombre que, según la información conocida inicialmente, se encontraba en situación de calle y residía desde hacía tiempo en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado.

La confirmación de su identidad permitió avanzar en uno de los principales interrogantes que rodeaban el caso. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia no fueron concluyentes y la investigación continúa para determinar qué ocurrió antes del fallecimiento.

El cuerpo fue hallado este miércoles en Bariloche. // Foto: gentileza El Cordillerano. Facundo Pardo

Quién era Juan José Correa

La víctima fue identificada oficialmente como Juan José Correa, luego de las tareas realizadas durante la jornada del jueves. Hasta ese momento, el deterioro que presentaba el cuerpo había impedido establecer su identidad de manera inmediata.

De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron tras el hallazgo, Correa permanecía desde hacía bastante tiempo en un sector de la costa del Nahuel Huapi, ubicado en inmediaciones de la avenida Exequiel Bustillo y la calle Book.

También se había informado que el hombre atravesaba una enfermedad preexistente y recibía medicación en el hospital. Este antecedente fue uno de los elementos considerados inicialmente, aunque todavía no existe una confirmación médica que permita relacionarlo directamente con su fallecimiento.

Por el momento, no trascendieron oficialmente otros datos personales, como su edad, su lugar de origen o la existencia de familiares. La información difundida por el Ministerio Público Fiscal se concentró en su identificación y los resultados de las primeras pericias.

La autopsia no permitió determinar las causas de la muerte

Uno de los principales avances de la investigación se produjo durante la jornada del jueves, cuando el Cuerpo Médico Forense realizó la autopsia correspondiente. Sin embargo, los resultados preliminares no permitieron establecer qué provocó la muerte de Juan José Correa.

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que confirmó la necesidad de profundizar los estudios médicos para obtener información adicional. La falta de conclusiones definitivas mantiene abiertas las distintas posibilidades sobre las circunstancias del fallecimiento.

Los especialistas realizarán estudios histopatológicos y otros análisis complementarios, procedimientos que permitirán examinar muestras de tejidos y buscar posibles alteraciones que contribuyan a determinar la causa de muerte. Sus resultados serán incorporados a la investigación judicial.

En un primer momento, la principal hipótesis apuntaba a un fallecimiento por causas naturales, teniendo en cuenta los antecedentes médicos conocidos. No obstante, esa posibilidad todavía no pudo ser corroborada mediante los estudios realizados sobre el cuerpo.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Silvia Paolini, quien estuvo presente en el lugar donde fue encontrado el cuerpo y dispuso diferentes medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.