Encontraron muerto a un hombre en situación de calle en la costa del lago Nahuel Huapi

El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición. Investigan las causas del fallecimiento y realizarán una autopsia para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo fue hallado este miércoles en Bariloche. // Foto: gentileza El Cordillerano.

Un importante operativo policial se desplegó durante la noche del miércoles en un sector de la costa del lago Nahuel Huapi , luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que permanecía en situación de calle . El hallazgo generó la intervención de efectivos policiales y personal forense, quienes comenzaron a trabajar para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El procedimiento se inició cerca de las 20 horas del miércoles, cuando las autoridades tomaron conocimiento de la presencia de una persona fallecida en un espacio costero. Las primeras evaluaciones apuntan a una muerte por causas naturales , aunque todavía resta conocer el resultado de los estudios correspondientes.

El episodio ocurrió en San Carlos de Bariloche , específicamente en inmediaciones de la avenida Exequiel Bustillo y la calle Book, a la altura del kilómetro 4 . Se trata de un sector de la costa donde el hombre residía desde hacía un tiempo prolongado, según la información conocida hasta el momento.

Una de las circunstancias que llamó la atención de los investigadores fue el estado en el que se encontraba el cuerpo. Al momento del hallazgo, presentaba un avanzado estado de descomposición, una situación que deberá ser considerada por los especialistas para determinar cuándo se produjo el fallecimiento.

Personal policial y forense se desplegó en inmediaciones del lago. // Foto: gentileza El Cordillerano Facundo Pardo

El hombre tenía una enfermedad preexistente y recibía atención médica

De acuerdo con las primeras informaciones que mencionó El Cordillerano, la víctima atravesaba una enfermedad preexistente por la cual recibía medicación en el hospital. Este antecedente constituye uno de los elementos que los investigadores tienen en cuenta al momento de analizar las posibles causas de su muerte.

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el hombre habría fallecido por causas naturales, posiblemente relacionadas con su estado de salud. Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada mediante los estudios médicos y periciales que se realizarán.

Durante las primeras horas del procedimiento también intervino una médica forense, quien examinó el cuerpo en el lugar del hallazgo. Según trascendió, la profesional no habría encontrado indicios que permitieran sospechar inicialmente de la participación de terceras personas en el fallecimiento.

De todas maneras, la ausencia de signos evidentes de criminalidad no resulta suficiente para establecer definitivamente las circunstancias de la muerte. Por ese motivo, las autoridades avanzarán con una autopsia, cuyo resultado será fundamental para esclarecer lo ocurrido.

Realizarán una autopsia para determinar las causas de la muerte

El examen forense permitirá obtener información más precisa sobre las condiciones en las que se produjo el deceso. También podría aportar elementos para establecer una aproximación al momento del fallecimiento, teniendo en cuenta el estado de descomposición que presentaba el cuerpo.

Mientras tanto, los investigadores mantienen abierta la evaluación de las circunstancias que rodearon el episodio. Aunque la hipótesis principal se orienta hacia una muerte natural, será necesario esperar las conclusiones médicas antes de confirmar oficialmente qué provocó el fallecimiento.

Otro aspecto que forma parte de las primeras averiguaciones es la situación personal de la víctima. Según se pudo conocer, el hombre llevaba bastante tiempo viviendo en ese sector de la costa del lago, aunque no trascendieron mayores detalles sobre su identidad.

Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva respecto de los datos personales del fallecido y las circunstancias específicas del hallazgo. Tampoco se informó oficialmente cuánto tiempo podría haber transcurrido entre su muerte y el momento en que fue encontrado.