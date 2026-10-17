Intentó abrir varios autos en Cipolletti sin saber que las cámaras registraban cada movimiento

Entre los rodados involucrados había una camioneta de ANSES. El sospechoso fue seguido por el sistema de monitoreo en calle Esmeralda.

Un hombre fue detenido por la policía luego de intentar abrir varios vehículos estacionados en Cipolletti.

Un operativo de seguridad desarrollado durante la madrugada en Cipolletti permitió interceptar a un hombre que fue observado mientras intentaba abrir vehículos estacionados en la vía pública. La intervención fue posible gracias al seguimiento realizado desde el Centro Inteligente de Seguridad , que detectó los movimientos sospechosos y alertó a la Policía de Río Negro.

El procedimiento se inició alrededor de las 4 de la madrugada, cuando los operadores del sistema de videovigilancia advirtieron la presencia de un individuo vestido con ropa oscura que recorría una zona residencial de la ciudad.

Las imágenes mostraron cómo el sospechoso se acercaba a distintos automóviles y manipulaba sus puertas , aparentemente con la intención de ingresar a los habitáculos. La situación motivó una alerta inmediata para prevenir posibles robos.

Intentó abrir varios autos y una camioneta de ANSES

El episodio ocurrió sobre calle Esmeralda, en inmediaciones de Brasil, donde las cámaras registraron los primeros movimientos del hombre. Lejos de retirarse del sector, continuó caminando y acercándose a otros vehículos estacionados.

Según la información oficial, el individuo avanzó por Esmeralda en dirección norte-sur, mientras los operadores mantenían un seguimiento permanente de sus movimientos. Durante ese recorrido se detectaron nuevos intentos de apertura de automóviles.

Entre los rodados que intentó abrir se encontraba una camioneta perteneciente a ANSES, estacionada en el sector. Esta situación también quedó registrada por el sistema de cámaras de seguridad que funciona en Cipolletti.

La secuencia permitió advertir que no se trataba de un acercamiento aislado a un automóvil, sino de una serie de movimientos sospechosos sobre diferentes vehículos durante la misma recorrida por la vía pública.

La Policía lo interceptó y trasladó a la Comisaría 32°

Ante los movimientos detectados, el Centro Inteligente de Seguridad emitió una alerta para solicitar la intervención de efectivos policiales. Los operadores aportaron información sobre la ubicación y el desplazamiento del sospechoso para facilitar su localización.

La coordinación entre el sistema de monitoreo y los uniformados permitió encontrar al hombre pocos minutos después. Los efectivos lo interceptaron en la vía pública y procedieron a identificarlo para establecer las circunstancias del episodio.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 32° de Cipolletti, donde quedó demorado mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes por el presunto intento de robo de los vehículos estacionados.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que deberá evaluar las actuaciones policiales y determinar las medidas correspondientes.