Pidió ayuda económica para estudiar y terminó abrazada a su padre tras 20 años sin verse

Una joven de 21 años necesitaba que su progenitor colabore económicamente con sus estudios terciarios y se reencontraron en la mediación.

Una joven de 21 años se presentó en el Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) de General Roca porque necesitaba que su padre colabore con su economía en pos de mantener sus estudios terciarios .

Una de las defensora adjuntas explicó que la joven se acercó acompañada de su madre. El espacio de mediación comenzó en salas separadas. Padre e hija no se habían visto en los últimos veinte años.

La reunión comenzó. La chica explicitó sus necesidades, comentó cómo era su carrera y por qué se había acercado a esta instancia . Mientras que el progenitor realizó un ofrecimiento concreto y además pidió poder hablar con su hija .

"Sobrábamos todos"

Con la solicitud del padre, las defensoras intervinientes notaron que en este tramo del proceso " sobraban" y se les ofreció ese espacio sin abogados de por medio. Tanto la joven como el señor aceptaron y se sentaron juntos en una de las salas del CIMARC.

"Ese momento duró un rato largo, hasta que abrieron la puerta y cuando reingresamos estaban ambos llorando abrazados", describió la representante de la Defensa Pública.

"Esos minutos - que pudieron ser posibles porque la chica se acercó con una necesidad concreta para culminar su terciario- de repente se convirtió en una posibilidad evidentemente única para recomponer ese vínculo. Fue en ese momento que pudieron intercambiar números de celular, acordaron coordinar para tomar un café y así está sucediendo desde que salieron de la mediación", explicó una de las defensoras.

El acuerdo legal

En el plano judicial, el conflicto quedó resuelto favorablemente. Se acordó la fijación de un porcentaje sobre el beneficio previsional que percibe el hombre en concepto de prestación alimentaria. Para instrumentarlo, se dispuso la apertura de una cuenta judicial y se libró un oficio a la ANSES para realizar la retención voluntaria pactada.

Desde el organismo destacaron la eficacia de la mediación prejudicial en Río Negro como una herramienta extrajudicial que no solo evita el desgaste de un litigio formal, sino que además abre espacios de diálogo para resolver conflictos humanos profundos.

Los Centros de Atención de la Defensa Pública (CADEP) en la provincia de Río Negro brindan asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito en fueros de familia y civil a personas en situación de vulnerabilidad, con atención tanto presencial como por vías virtuales.

La mujer tenía que presentar todos los tickets y facturas cada dos meses para justificar los gastos. Mientras la cuota alimentaria no fue actualizada por once años.

Río Negro prueba un nuevo sistema para agilizar la mediación judicial

El Poder Judicial de Río Negro puso en marcha en General Roca una prueba piloto destinada a incorporar una nueva metodología de planificación, seguimiento y mejora continua en los servicios de mediación y otros métodos autocompositivos de resolución de conflictos. El esquema busca establecer objetivos concretos, utilizar indicadores de gestión y evaluar periódicamente los resultados para identificar las prácticas que ofrecen mejores respuestas y ampliar la cantidad de conflictos que pueden resolverse sin llegar a un proceso judicial.

La experiencia plantea incorporar a la gestión cotidiana un sistema que permita establecer metas, medir resultados, revisar procedimientos y efectuar ajustes a partir de información objetiva. Para ello, el Poder Judicial utilizará los datos disponibles en sus sistemas informáticos, que permiten contar con información actualizada y comparar el funcionamiento de los servicios en diferentes ciudades de la provincia, con la posibilidad de detectar metodologías que puedan ser replicadas en otras circunscripciones.