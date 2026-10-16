La propuesta cultural principal es la Feria del Libro que, continúa hasta el domingo 18 con escritores, espectáculos ny actividades para toda la familia. Conocé la programación.

Feria del libro, gastronomía y música: conocé todas las propuestas para este fin de semana en Cipolletti

La 21° Feria del Libro de Cipolletti continúa con una intensa programación de actividades culturales que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de octubre.

Bajo el lema "Abrí tu mente" , el evento se desarrolla a buen ritmo en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) y otros espacios culturales de la ciudad. La programación incluye presentaciones de libros, talleres, espectáculos musicales, funciones cinematográficas y actividades recreativas.

Uno de los acontecimientos más esperados de la segunda parte de la feria será la participación del escritor Eduardo Sacheri , quien se presentará el viernes 16 de octubre en el teatro del Complejo Cultural Cipolletti.

El reconocido autor llegará para presentar su libro "Los días de la constitución", en una actividad programada entre las 20 y las 21. El encuentro estará destinado al público general y requerirá el retiro previo de entradas.

La programación comenzará a las 18 en la sala Visuales, con una charla sobre el "Cuadernillo de poemas", a cargo de Gladys Sandoval. A las 19, Francisco Rimmele presentará su libro "Odysea Pyme".

Posteriormente, a las 20, Marco Calarco presentará "Inconsciencia de clases". En paralelo, la sala Piazzolla ofrecerá una charla sobre música y cerebro, a cargo de Alejandro Schilling, desde las 19.30.

La jornada también contará con una presentación musical del Grupo Coral, integrado por el Coro San Rafael y Alejandro Schilling. El espectáculo comenzará a las 20.30 y se extenderá hasta las 21.30 horas.

En el cine se proyectará "Wall-E", desde las 18, y a las 20 comenzará el documental "Armando la historia. Mujeres canábicas del sur", presentado por Muma Neuquén y Ni Loca Producciones.

La "Mini Feria" tendrá espectáculos en vivo para los más chicos

La convocatoria es en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel para disfrutar en familia de cuentos, dibujo, artes visuales y espectáculos en vivo. La entrada es libre y gratuita.

La apertura será a las 17.30 horas con la presentación de la banda local "Los Swing Sentidos". En tanto, el sábado se espera a las familias a las 18.30 horas y la apertura de la jornada estará a cargo del Elenco Provincial de Teatro de Río Negro.

Con ''Sabores que cuentan historias" la Feria Semilla estará en Cipolletti

En esta nueva edición, la Feria gastronómica " Semilla" se integrará a la Feria del Libro "Abrí tu mente" para brindar clases magistrales, entrevistas, gastronomía, regional, productores, food trucks, cervezas artesanales y música en vivo. La propuesta tendrá vigencia desde el viernes 16 al domingo 18 de octubre en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), sobre calle 25 de Mayo y Fernández Oro.

Bajo el concepto "Sabores que cuentan historias", esta edición propone un encuentro entre dos universos que tienen mucho en común: la literatura y la gastronomía. Porque así como los libros guardan historias, cada receta, ingrediente y tradición culinaria también tiene algo para contar.}

Cronograma y horarios de la Feria Semilla:

Viernes 16 de octubre: desde las 19:00 horas.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre: de 12:00 a 00:00 horas.

Paulina Cocina llega a la ciudad

El sábado 17, 18:00 horas, en el espacio externo del CCC, se contará con la participación especial de Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más reconocidas de Argentina.

La cocinera y comunicadora llegará a Cipolletti para protagonizar una entrevista especial en el escenario exterior del CCC, donde compartirá experiencias, anécdotas y su particular mirada sobre la cocina y el vínculo que construyó con millones de seguidores.

Una charla abierta y gratuita para que todo el público pueda disfrutar.

Domingo de clases magistrales con grandes referentes gastronómicos

Durante toda la jornada del domingo 18 de octubre, Semilla reunirá a reconocidos cocineros y referentes de la gastronomía en una jornada de clases magistrales en vivo, abiertas al público.

La programación comenzará a las 18:00 horas con Jorgelina Esper y Rosi Medel, embajadoras de la gastronomía neuquina, quienes compartirán su experiencia y los sabores que representan a nuestra región.

A las 19:00 horas será el turno de Gachi Caffa, campeona mundial de la empanada, y el reconocido chef Gustavo Rapretti, quienes llevarán sus conocimientos y propuestas al escenario.

El cierre de las clases magistrales será a las 20:00 horas con Juan Ferrara, reconocido por su participación en Cocineros Argentinos. Una oportunidad para aprender, descubrir recetas y conocer de cerca a quienes hacen de la cocina su oficio y su pasión.

Un recorrido por los sabores del Alto Valle

Además de las actividades en el escenario, Semilla ofrecerá durante los tres días un amplio paseo gastronómico con food trucks, beer trucks y propuestas para todos los gustos.

El público podrá disfrutar de preparaciones tradicionales, cocina de autor, sabores al fuego, cervezas artesanales y distintas especialidades.

Con cada edición, Semilla continúa consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad gastronómica regional, generando espacios de visibilidad para productores, emprendedores y cocineros, y acercando al público nuevas experiencias alrededor de la comida.

En esta oportunidad acompañando el desarrollo de la 21° Feria del Libro, para descubrir que las historias no solamente se leen: también se cocinan, se comparten y se saborean.

Archivo LM Cipolletti

Cómo estará el tiempo en Cipolletti

El pronóstico para este fin de semana en Cipolletti indica que el sábado estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C, acompañado de vientos moderados del este con ráfagas de hasta 27 km/h. El domingo se mantendrán las condiciones nubosas pero con un leve ascenso térmico, registrando una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C, con ráfagas de viento un poco más intensas que podrían alcanzar los 36 km/h.