Del viernes 16 al domingo 18 de octubre, en el marco del desarrollo de la 21° Feria del Libro de la ciudad, la Feria gastronómica Semilla estará presente en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti

Con ''Sabores que cuentan historias" llega la Feria Semilla a la Feria del Libro

En esta nueva edición, la Feria gastronómica " Semilla" se integrará a la Feria del Libro "Abrí tu mente" para brindar clases magistrales, entrevistas, gastronomía, regional, productores, food trucks, cervezas artesanales y música en vivo. La propuesta tendrá vigencia desde el viernes 16 al domingo 18 de octubre en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), sobre calle 25 de Mayo y Fernández Oro.

Bajo el concepto " Sabores que cuentan historias ", esta edición propone un encuentro entre dos universos que tienen mucho en común: la literatura y la gastronomía. Porque así como los libros guardan historias, cada receta, ingrediente y tradición culinaria también tiene algo para contar.

Viernes 16 de octubre: desde las 19:00 h.

Sábado 17 de octubre: de 12:00 a 00:00 h.

Domingo 18 de octubre: de 12:00 a 00:00 h.

Paulina Cocina llega a la ciudad

El sábado 17, 18:00 horas, en el espacio externo del CCC, se contará con la participación especial de Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más reconocidas de Argentina.

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La cocinera y comunicadora llegará a Cipolletti para protagonizar una entrevista especial en el escenario exterior del CCC, donde compartirá experiencias, anécdotas y su particular mirada sobre la cocina y el vínculo que construyó con millones de seguidores.

Una charla abierta y gratuita para que todo el público pueda disfrutar.

Domingo de clases magistrales con grandes referentes gastronómicos

Durante toda la jornada del domingo 18 de octubre, Semilla reunirá a reconocidos cocineros y referentes de la gastronomía en una jornada de clases magistrales en vivo, abiertas al público.

La programación comenzará a las 18:00 horas con Jorgelina Esper y Rosi Medel, embajadoras de la gastronomía neuquina, quienes compartirán su experiencia y los sabores que representan a nuestra región.

A las 19:00 horas será el turno de Gachi Caffa, campeona mundial de la empanada, y el reconocido chef Gustavo Rapretti, quienes llevarán sus conocimientos y propuestas al escenario.

El cierre de las clases magistrales será a las 20:00 horas con Juan Ferrara, reconocido por su participación en Cocineros Argentinos. Una oportunidad para aprender, descubrir recetas y conocer de cerca a quienes hacen de la cocina su oficio y su pasión.

Un recorrido por los sabores del Alto Valle

Además de las actividades en el escenario, Semilla ofrecerá durante los tres días un amplio paseo gastronómico con food trucks, beer trucks y propuestas para todos los gustos.

El público podrá disfrutar de preparaciones tradicionales, cocina de autor, sabores al fuego, cervezas artesanales y distintas especialidades.

El mercado de productores regionales será otro de los espacios destacados. Allí, emprendedores y elaboradores del Alto Valle y la Patagonia presentarán sus productos, poniendo en valor las materias primas, los procesos artesanales y las historias que hay detrás de cada emprendimiento.

Con cada edición, Semilla continúa consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad gastronómica regional, generando espacios de visibilidad para productores, emprendedores y cocineros, y acercando al público nuevas experiencias alrededor de la comida.

En esta oportunidad acompañando el desarrollo de la 21° Feria del Libro, para descubrir que las historias no solamente se leen: también se cocinan, se comparten y se saborean.

Una feria que invita a "descubrir la mente"

La edición 2026 propone una experiencia inmersiva en la que la lectura, el arte y el pensamiento se convierten en un recorrido por los múltiples caminos del cerebro humano.

El concepto de esta edición plantea que, si en años anteriores los libros fueron presentados como portales hacia diferentes momentos y lugares, esta vez serán entendidos como llaves para explorar la mente.

En ese marco, cada espacio de la feria estará pensado como parte de un gran laberinto mental, en el que las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento se conectarán a través de distintas propuestas.

La invitación será a acercarse a los libros desde múltiples perspectivas, entendiendo la lectura no solamente como un acto de leer, sino también como una manera de pensar, sentir, crear, cuestionar y descubrir.