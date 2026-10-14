La Feria del Libro de Cipolletti continúa con grandes figuras nacionales: la agenda completa

La propuesta cultural sigue hasta el domingo 18 con escritores reconocidos, espectáculos, talleres y actividades para toda la familia. Conocé la programación.

La Feria del Libro en Cipolletti continúa con una nutrida agenda de actividades libres y gratuitas hasta el domingo.

La 21° Feria del Libro de Cipolletti continúa con una intensa programación de actividades culturales que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de octubre. Tras un fin de semana largo con importantes convocatorias, el encuentro literario renueva su agenda con escritores, artistas y propuestas destinadas a diferentes públicos.

Bajo el lema "Abrí tu mente" , el evento se desarrolla en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) y otros espacios culturales de la ciudad. La programación incluye presentaciones de libros, talleres, espectáculos musicales, funciones cinematográficas y actividades recreativas.

Desde este miércoles 14 de octubre, la feria ofrecerá nuevas oportunidades para disfrutar de la literatura y el arte. Entre los principales atractivos aparece la participación del reconocido escritor Eduardo Sacheri , prevista para el viernes 16.

Además, la programación contempla actividades especialmente destinadas a establecimientos educativos, con talleres de animación, robótica, ciencias, narración y teatro. Las propuestas escolares se desarrollarán hasta el jueves 16, según la grilla oficial.

Estefania Petrella

Miércoles 14 de octubre: literatura, música y actividades para toda la familia

La agenda de este miércoles comenzará a las 17.30 en la sala Piazzolla, con la presentación del libro "La respuesta está en los niños", a cargo de Leonardo Correa. La actividad se extenderá hasta las 18.10.

Posteriormente, a las 18.30, Pablo Gutiérrez y Cecilia Villarreal presentarán "Palabras para Bailar". A las 19.30 se realizará la charla "Después de los 60 también se ama: deseo, afectos y sexualidad en la vejez", coordinada por María Cecilia Beitia.

Estefania Petrella

En la sala Visuales, a las 18, Natalia Fernández presentará su libro "Trampolín". A las 19 habrá una presentación musical de la Escuela Municipal de Música y a las 20 Hernán Martín Descalzo presentará "Educación Emocional".

La programación cinematográfica incluirá la película "Coco", entre las 18 y las 20, mientras que a partir de las 20 se proyectará "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", destinada especialmente a jóvenes y adultos.

También habrá una jam musical desde las 18.30 en la Globa 1 y el taller "Leemos y creamos, leamos y creemos", organizado por la Biblioteca Popular Quimun, a las 19 en la Globa 2.

En el teatro del CCC se presentará la Camerata de Cuerdas a las 19 y, posteriormente, a las 19.30, actuará el Cuarteto de Cuerdas Álamos. Ambas actividades requieren el retiro anticipado de entradas.

Estefania Petrella

Jueves 15 de octubre: libros, creatividad y espectáculos musicales

El jueves continuará la programación con nuevas presentaciones literarias. A las 18, en la sala Visuales, Sara del Rosario Pala Fernández presentará "Atardeceres que enamoran", mientras que a las 19 será el turno de Paula Fava y Fabián Cruciani.

Ambos autores estarán a cargo de la presentación de "Amor conSentido, el sentido de una organización". A las 20, Liliana Fedeli ofrecerá una conferencia vinculada con una celebración de la educación física.

En la sala Piazzolla, a las 18.30, Laura Massina presentará "La obligación de ser feliz". Posteriormente, a las 19.30, María del Luján Goicoechea compartirá su libro "Campana de Farol... Relato de estadas y travesías".

Estefania Petrella

La programación también contempla el taller "Desbloquear la creatividad", a cargo de NADA Creativos, desde las 19 en la Globa 1. La propuesta está destinada al público general y requiere inscripción previa.

Para los amantes del cine, a las 18 se proyectará "La familia del futuro", mientras que a las 20 comenzará "El código enigma", una película destinada especialmente a jóvenes y adultos.

En el teatro, el Coro Municipal se presentará a las 19 y la Banda Municipal de Cipolletti ofrecerá un espectáculo desde las 19.30. Ambas propuestas requieren retirar las entradas con anticipación.

Estefania Petrella

Viernes 16 de octubre: Eduardo Sacheri llega a Cipolletti

Uno de los acontecimientos más esperados de la segunda parte de la feria será la participación del escritor Eduardo Sacheri, quien se presentará el viernes 16 de octubre en el teatro del Complejo Cultural Cipolletti.

El reconocido autor llegará para presentar su libro "Los días de la constitución", en una actividad programada entre las 20 y las 21. El encuentro estará destinado al público general y requerirá el retiro previo de entradas.

La programación comenzará a las 18 en la sala Visuales, con una charla sobre el "Cuadernillo de poemas", a cargo de Gladys Sandoval. A las 19, Francisco Rimmele presentará su libro "Odysea Pyme".

Estefania Petrella

Posteriormente, a las 20, Marco Calarco presentará "Inconsciencia de clases". En paralelo, la sala Piazzolla ofrecerá una charla sobre música y cerebro, a cargo de Alejandro Schilling, desde las 19.30.

La jornada también contará con una presentación musical del Grupo Coral, integrado por el Coro San Rafael y Alejandro Schilling. El espectáculo comenzará a las 20.30 y se extenderá hasta las 21.30.

En el cine se proyectará "Wall-E", desde las 18, y a las 20 comenzará el documental "Armando la historia. Mujeres canábicas del sur", presentado por Muma Neuquén y Ni Loca Producciones.

El Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel también tendrá actividades. A las 18 se realizará una propuesta recreativa para niños de hasta diez años y a las 19 se presentará el espectáculo musical "Cantando María Elena Walsh".

Estefania Petrella

Actividades para estudiantes y propuestas educativas

Además de las actividades abiertas al público, la Feria del Libro mantiene una programación especialmente diseñada para estudiantes de establecimientos educativos de Cipolletti y localidades cercanas, con propuestas que se desarrollan entre las 8 y las 17.

Durante este miércoles, jueves y viernes, los alumnos podrán participar de talleres de animación, robótica, ciencias, teatro, música y narración. También se realizarán visitas organizadas a los stands de libros y editoriales.

Entre las actividades previstas aparecen los talleres "La fábrica de imágenes", "El laberinto de las ideas", "Química en acción" y diferentes propuestas de percusión, historietas y expresión artística.

Las iniciativas buscan acercar la lectura y las diferentes expresiones culturales a los estudiantes, mediante experiencias participativas que combinan literatura, creatividad, tecnología y aprendizaje en los espacios culturales de la ciudad.

Estefania Petrella

La Feria del Libro continuará hasta el domingo 18 de octubre

La 21° Feria del Libro de Cipolletti continuará durante el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de octubre, cuando se desarrollarán las últimas jornadas de actividades previstas por la organización.

Entre el viernes 16 y el domingo 18 también tendrá lugar la Feria Semilla, una propuesta que se incorporará a la programación cultural del encuentro y complementará las actividades literarias.