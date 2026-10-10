A sala llena y con un espectáculo impactante, quedó inaugurada la 21° Feria del Libro de Cipolletti

La Feria del Libro de Cipolletti abrió sus puertas con un espectáculo impactante, y promete diez días de literatura, música y actividades para toda la familia.

La 21° Feria del Libro de Cipolletti abrió sus puertas hasta el 18 de octubre.

Con un Complejo Cultural colmado de público, espectáculos artísticos y una importante participación de escritores, quedó inaugurada este viernes la 21° Feria del Libro de Cipolletti , uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad y la región.

La ceremonia de apertura reunió a autoridades municipales, provinciales, a la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini como invitada, además de escritores, artistas y cientos de vecinos que se acercaron para disfrutar de una puesta en escena especialmente preparada para dar comienzo a los diez días de actividades.

La jornada comenzó con con el tradicional corte de cinta y culminó con un espectáculo inaugural que sorprendió a los presentes por su despliegue escénico, musical y teatral.

Tras la ceremonia, quedaron habilitados los stands de las librerías y editoriales participantes, que durante los próximos días ofrecerán una amplia variedad de publicaciones. También comenzaron las actividades destinadas a promover la lectura y acercar la literatura a nuevos públicos.

Buteler destacó el crecimiento de la Feria del Libro de Cipolletti

El intendente Rodrigo Buteler participó de la inauguración y destacó el crecimiento sostenido que experimentó el encuentro cultural durante sus 21 ediciones, además de reconocer el trabajo de los escritores locales que impulsaron su creación.

"Yo creo que la feria tiene una historia muy particular. Nació de los escritores de la ciudad y se fue forjando en función del crecimiento de ellos. Hoy tenemos 21 años de esfuerzo de los escritores locales y regionales", expresó.

El jefe comunal sostuvo que el acompañamiento del municipio y la Provincia permitió fortalecer una propuesta que nació desde el sector cultural y que actualmente se consolidó como uno de los acontecimientos más convocantes de Cipolletti. "Hoy tenemos, después de 21 años, la mejor feria. Y la que viene va a ser mejor que las anteriores. Así fue año a año, la segunda fue mejor que la primera y el tema es siempre redoblar la apuesta", aseguró.

Buteler también remarcó la importancia de contar con infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento cultural de la ciudad y destacó especialmente las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti, donde se desarrolla la programación.

"Si nosotros no tuviésemos este centro cultural, no le podríamos dar la infraestructura y la calidad que necesitan nuestros artistas", manifestó, al considerar que los espacios disponibles permiten potenciar las propuestas de escritores y artistas.

Finalmente, aseguró que la combinación entre infraestructura y talento artístico posiciona a Cipolletti como una referencia cultural. "Tenemos esta ciudad que es una envidia a nivel nacional en materia cultural", concluyó.

El Gobierno provincial destacó la inversión cultural

El secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile, también participó de la ceremonia inaugural y expresó su satisfacción por el espectáculo presentado, además de destacar la importancia que adquirió el encuentro para la comunidad.

"Emocionado y orgulloso como cipoleño de esta apertura, que fue magnífica, con un elenco, una obra y una puesta en escena impresionante", expresó el funcionario provincial después de presenciar el espectáculo inaugural.

Fraile sostuvo que la inversión destinada a las actividades culturales constituye una herramienta para fortalecer la comunidad y destacó el posicionamiento que alcanzó Cipolletti gracias a la continuidad de sus propuestas artísticas.

"Es muy importante destacar la inversión en la cultura y en las industrias culturales como esta, porque es invertir en la comunidad. Por eso se posiciona Cipolletti", señaló el secretario provincial.

Además, consideró que el Complejo Cultural representa una infraestructura fundamental para sostener acontecimientos de gran convocatoria y destacó el nivel de inversión que mantiene la ciudad en relación con su tamaño y población.

La grilla completa del fin de semana largo

Sábado 10 de octubre: Luis Pescetti y Diego Golombek, los grandes protagonistas

La programación de este sábado tendrá como principales atractivos las presentaciones de Luis María Pescetti y Diego Golombek, dos figuras nacionales que encabezarán actividades destinadas a diferentes públicos en el teatro del Complejo Cultural.

A las 17, Pescetti ofrecerá un espectáculo musical para toda la familia, mientras que a las 20 Golombek protagonizará una charla dedicada al funcionamiento del cerebro. Ambas actividades requieren el retiro anticipado de entradas.

En la sala Piazzolla, la programación comenzará a las 17 con una presentación musical de Amulén, organizada por la Escuela Municipal de Música. A las 18.30 se realizará el taller infantil "Jugando a pensar con Natacha", con inscripción previa.

Las presentaciones literarias continuarán a las 19.30 con Marta Aldegani y su libro "Los Embrujilados". Posteriormente, a las 20.30, José Luis Saddi presentará "Las cucarachas no velan a los muertos", en una actividad abierta al público.

En la sala Visuales, a las 18 se presentará "Plantas de las bardas de la Norpatagonia. Nativas y exóticas", de Diana Roglich, María Inés Márquez y Silvia Haydeé Jones. A las 19 habrá un espectáculo de cuentacuentos.

A las 20, el espacio recibirá la presentación de "Relatos de potrero. Homenaje a Soriano y al fútbol rionegrino". En paralelo, el cine proyectará "Sing" de 18 a 20 y "Billy Elliot" de 20 a 22.

El Encuentro de Culturas también tendrá protagonismo en el parque del CCC, con gastronomía internacional y danzas típicas desde las 17. Participarán representantes de Francia, España, Egipto, Venezuela, Siria y Líbano, Estados Unidos, Argentina, Cuba y Puerto Rico.

La programación exterior continuará a las 19 con la Orquesta Folklórica Municipal Latinoamericana Amulén y finalizará a las 20 con Casita Sessions, que presentará un espectáculo denominado "Baladas del mundo".

Domingo 11 de octubre: literatura, cine y un homenaje a Mercedes Sosa

El domingo continuará la programación cultural con presentaciones literarias, talleres y espectáculos musicales. La agenda comenzará a las 17 en la sala Visuales, donde Laura Flynn presentará su libro "Vivir con calma".

A las 18 será el turno de Mara Laudonia con "Pequeña Fuegia", mientras que a las 19 se presentará "Berbel, el latido de la Patagonia", una propuesta a cargo de Cecilia Rayén y Guerrero Dewey.

En la sala Piazzolla, a las 17.30 se desarrollará el taller "Escribir para hacer reír", coordinado por Laura Canseco. A las 19 continuará "El libro se escapó", destinado a estudiantes primarios. Ambas actividades requieren inscripción previa.

A las 20.30, Pablo Lautaro y Mirta Dentesano presentarán "Microdistancias literarias". Por su parte, la sala de cine ofrecerá "Intensamente 1" a las 18 y "En busca de la felicidad" a partir de las 20.

Uno de los principales atractivos será la presentación de "El niño", de Charles Chaplin, con acompañamiento musical en vivo del Ensamble XX-XXI. El espectáculo comenzará a las 19.30 en el teatro y requiere retiro anticipado de entradas.

En el escenario exterior, el Encuentro de Culturas continuará desde las 17 con danzas tradicionales de diferentes países. A las 19 se presentará Casita Sessions y a las 20 llegará un homenaje musical a Mercedes Sosa.

El espectáculo estará a cargo de Dale en la Tecla y formará parte de las actividades que buscan integrar diferentes expresiones artísticas, con propuestas destinadas tanto a los amantes de la literatura como a las familias.

Lunes 12 de octubre: Viviana Rivero encabezará la jornada

El lunes feriado tendrá como principal protagonista a la escritora Viviana Rivero, quien llegará a Cipolletti para presentar su libro "Ellas". La actividad se realizará a las 19.30 en el teatro del CCC, con retiro previo de entradas.

La programación comenzará a las 17 en la sala Piazzolla con la presentación de "Reminiscencias de amor Dormido", de David Tapia. A las 18 se desarrollará un taller destinado a adultos mayores, coordinado por Roberta Orlandini.

A las 19.15, el mismo espacio recibirá el espectáculo musical "Conversaciones", a cargo de Maga y Laurel, una propuesta dirigida al público general, especialmente a jóvenes y adultos, que se extenderá hasta las 20.15.

En la sala Visuales, a las 17 Silvana Santarelli presentará "Auténtica". A las 18 continuará Laura Fernanda Salas con "Encontrar(me), mi viaje vocacional", mientras que a las 19 Cecilia Conenna presentará "El Examen".

A las 20.15 se realizará la charla "¿Es posible ser emprendedor?", a cargo de Jorge Alberto Herrera. La actividad estará dirigida especialmente a adultos mayores, aunque también podrá participar el público general.

La programación cinematográfica incluirá "Soul", entre las 18 y las 20, y "El gran pez", desde las 20 hasta las 22, con propuestas que complementarán las actividades literarias y musicales.

En el parque del Complejo Cultural, desde las 17 continuarán las danzas típicas internacionales. A las 19 se presentará el Ensamble de Cuerdas Municipal y a las 20 actuará la Banda Municipal de Cipolletti.

Estefania Petrella

Diez días de actividades para toda la familia

La 21° Feria del Libro de Cipolletti se extenderá hasta el domingo 18 de octubre, bajo el lema "Abrí tu mente", con una programación que incluye literatura, música, teatro, cine, talleres y encuentros con escritores.

Durante el primer fin de semana largo, el Encuentro de Culturas complementará la propuesta con gastronomía y espectáculos internacionales. Posteriormente, entre el 16 y el 18 de octubre, se desarrollará la Feria Semilla.

Además, desde el martes 13 hasta el viernes 16 se implementará una programación especial para establecimientos educativos, con visitas a los stands y actividades destinadas a estudiantes de diferentes niveles.

La agenda también contempla la participación de otras figuras nacionales, como Facundo Manes y Eduardo Sacheri, quienes protagonizarán encuentros durante los próximos días y ampliarán las propuestas destinadas a los visitantes.