Este viernes 9 de octubre comienza una nueva edición de la Feria del Libro que, durante diez días, ofrecerá más de 200 actividades gratuitas en distintos espacios de la ciudad.

Todo listo para la 21ª Feria del Libro de Cipolletti: horarios, actividades y propuestas

La ciudad de Cipolletti se prepara para vivir uno de los grandes eventos culturales del año. Este viernes 9 de octubre comenzará la 21ª Feria del Libro de Cipolletti . Bajo el lema " Abrí tu mente " ofrecerán durante diez días más de 200 actividades gratuitas y para todas las edades en distintos espacios de la ciudad.

Desde el Municipio local recalcaron que la inauguración, las charlas y las presentaciones son de acceso gratuito pero para poder garantizar un espacio ordenado, los cupos son limitados.

La apertura oficial comenzará a las 19:30 en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , con la participación de 20 artistas de distintos puntos del Valle.

El inicio tendrá una puesta en escena especial con proyecciones, mapping y música en vivo. A las 20 se realizará el tradicional corte de cinta y quedará formalmente inaugurada la Feria. Luego, a las 20:30, el acto protocolar se trasladará a la Sala Teatro del CCC, donde se presentará el espectáculo “Abrí tu mente”.

La propuesta plantea un recorrido por la historia de la humanidad a partir de tres conceptos: la curiosidad, la creatividad y la necesidad de comprender el mundo.

El cierre se realizará en el Teatro del CCC y estará a cargo de la Camerata Filarmónica con "Música de películas".

Estefania Petrella

Más de 200 propuestas durante diez días

La Feria se desarrollará desde el 9 hasta el 18 de octubre y tendrá una agenda especialmente amplia.

Durante esta edición habrá:

120 autores .

150 capacitaciones .

150 propuestas artísticas .

105 stands .

138 propuestas artístico-literarias y talleres para escuelas .

70 presentaciones de libros, charlas, capacitaciones y cine .

La participación de más de 80 escuelas con todos sus cursos.

Todas las actividades serán gratuitas.

Además, la programación incluirá dos eventos especiales: el Encuentro de Culturas, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre, y la Feria Semilla, prevista del 16 al 18.

Entradas y grilla de actividades

Sobre las entradas, desde la Dirección General de Cultura, se informó que las actividades con cupo limitado requerirán retirar entradas gratuitas desde el 5 de octubre en la taquilla del CCC ubicado en Fernández Oro 57.

El cronograma de actividades y la agenda completa de propuestas se publicará en las redes sociales de la Dirección General de Cultura.

Estefania Petrella

Cómo conseguir las entradas gratuitas

Aunque la mayoría de las actividades son de acceso libre, algunas propuestas tienen cupo limitado y requieren retirar previamente una entrada.

Desde la Dirección General de Cultura informaron que las entradas gratuitas para las presentaciones de los autores destacados pueden retirarse desde este lunes 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti.

La boletería funciona de lunes a viernes de 11 a 21, mientras que los sábados y domingos permanece abierta de 15 a 21.

Cambios en el tránsito de Cipolletti: qué calles estarán cortadas desde este viernes

La ciudad se prepara para recibir una nueva edición de uno de los eventos culturales más importantes del año. La llegada de la Feria del Libro implicará modificaciones en la circulación vehicular durante cuatro jornadas consecutivas.

En este contexto, la Municipalidad de Cipolletti confirmó que se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), donde se desarrollará la 21° edición de la Feria del Libro, con numerosas actividades previstas.

Las restricciones comenzarán este viernes 9 de octubre y se extenderán hasta el lunes 12 inclusive. Según informó la Secretaría de Fiscalización, los operativos se realizarán diariamente entre las 16 y las 23, aproximadamente.

Los puntos donde se realizarán los cortes serán las intersecciones de Fernández Oro y 25 de Mayo, Fernández Oro y Belgrano, y Fernández Oro y Villegas, según el esquema informado oficialmente por el Municipio.

Sin embargo, desde la Secretaría de Fiscalización aclararon que el ingreso al centro de la ciudad por calle 25 de Mayo permanecerá habilitado, una alternativa importante para quienes necesiten circular por el sector durante las jornadas.

La oferta gastronómica a cargo del "Encuentro de las culturas"

Del 10 al 12 de octubre, el Parque del CCC se llena de sabores, danzas y música de distintos lugares del mundo. Una propuesta pensada para compartir y celebrar la diversidad cultural.

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Qué talleres requieren inscripción

La Dirección de Cultura comunicó que con el fin de organizar los tiempos y espacios de cada disertante, los siguientes talleres requieren inscripción previa. Los cupos son gratuitos y limitados. Por este motivo, pueden inscribirse haciendo click aquí:

Natacha

Escribir para hacer reír

EL libro que se escapó

Música, memoria y encuentro

Microficción

Leemos y creamos

Después de los 60 también se ama

Desbloquear la creatividad.

Música y cerebro.

Querido Cipo

Invitados destacados

La Feria ofrecerá más de 200 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos y propuestas editoriales. Entre los invitados confirmados se encuentran: