Casa del Escritor: se creó hace 32 años a instancias del Centro de Escritores César Cipolletti

La Casa del Escritor cumplió 32 años de existencia. Se fundó a instancias del Centro de Escritores César Cipolletti, el mismo día del aniversario de la ciudad.

El pasado sábado 3 de octubre, día del 123° aniversario de Cipolletti , la Casa del Escritor también estuvo de cumpleaños y los escritores lo festejaron como corresponde. Y no es para menos, puesto que la Casa del Escritor cumplió 32 años de fructífera existencia, con numerosos libros publicados y un amplio aporte al desarrollo cultural de la ciudad.

La creación de la Casa del Escritor fue impulsada por el Centro de Escritores Ingeniero César Cipolletti y por el grupo literario juvenil Carrusel, que formaba parte del Centro de Escritores.

La iniciativa fue respaldada por el entonces intendente de Cipolletti, Jorge Ocampos, quien dispuso realizar mejoras en las ya, en esos años, viejas instalaciones. Los escritores colaboraron, por supuesto, en equipar y refaccionar el inmueble, para su adecuada utilización.

Integrantes del Centro de Escritores César Cipolletti celebraron el 3 de octubre el 32° aniversario de la Casa del Escritor. El Centro de Escritores fue la institución que proyectó e impulsó la creación de la Casa del Escritor, gran espacio de cultural de la ciudad.

Así, se llegó al 3 de octubre de 1994, con optimismo y un viento favorable, culturalmente hablando. Y con la presencia del intendente Jorge Ocampos, del entonces gobernador Pablo Verani, funcionarios de diferentes reparticiones y representantes y dirigentes de un amplio abanico de instituciones locales, se inauguró la Casa del Escritor.

En aquel tiempo, era presidente del Centro de Escritores César Cipolletti el conocido empresario, prosista y poeta Pascual Marrazzo, quien hace un tiempo ha vuelto a conducir los destinos de la entidad, representativa de gran parte de los hombres y mujeres de letras de la ciudad.

Casa del Escritor, patrimonio cultural

Su hija, Patricia Marrazzo, era, a su vez, la referente de Carrusel, así que a la familia Marrazzo se le debe mucho del honor de la existencia de la Casa del Escritor. Por supuesto, padre e hija trabajaron codo a codo con otros muchos escritores que brindaron su aporte y su tiempo para que el gran proyecto cultural se hiciera realidad.

Pascual recordó en estos días que él mismo, junto con otras personas que lo ayudaron, se encargó de invitar a mucha gente y así estuvieron presentes integrante del Rotary Club, el Club de Leones, el Club Cipolletti, el Club San Martín, empresarios, artistas, gente de la cultura y público en general.

Escritura, lectura y muchos libros

Así inició su andadura oficial la Casa del Escritor, un espacio cultural de los más prestigiosos de Cipolletti, que se ha dedicado a fomentar en todos estos años la escritura y la lectura y a promover la edición de libros de autores locales y de antologías que han enaltecido la historia cultural local y de la región.

El propio Pascual remarcó que, hasta el presente, prácticamente no hay o son contadas con los dedos de una mano instituciones similares y con actividad continuada y permanente en otros lugares de la Argentina.

A partir de la gestión del ex intendente Claudio Di Tella, las instalaciones, que fueron entonces profunda y bellamente refaccionadas, dejaron de estar gestionadas por el Centro de Escritores César Cipolletti y pasaron a ser manejadas por el área de Letras de la Dirección General de Cultura del Municipio.

Uso y programación de actividades

Ahora, el uso y la programación de las actividades de la Casa del Escritor depende de la escritora Carolina Pardo, quien procura repartir equitativamente la utilización del inmueble entre los distintos grupos de escritores que hay en Cipolletti y las iniciativas propias que propicia Cultura.

A sus 84 años, Pascual sonríe y se toma con humor y total tranquilidad y comprensión el hecho de que el Centro de Escritores, que tenía originalmente la concesión de las instalaciones, concesión que fue renovada en diversas oportunidades, hoy sea un nucleamiento más que ocupa la Casa. Hasta conserva un documento que lo hace responsable a él de lo que posee el antiguo pero bien ahora remozado edificio ferroviario.

"Yo mismo me encargué, con una máquina nueva que tenía, de hacer las letras metálicas que decían Casa del Escritor y que identificaban el lugar", rememoró el empresario y cultor de la literatura.

Recordó que la formación del Centro de Escritores César Cipolletti precedió en 9 años a la creación de la Casa, siendo su primer presidente el recordado Adolfo Turrín y Pascual, su vice.

Primeros organizadores de la Feria del Libro

Y no se olvidó de señalar, con un lógico orgullo, que el Centro de Escritores que preside no solo fue la entidad que proyectó y consiguió que se creara la Casa del Escritor, sino que también fue la institución que organizó y promocionó la primera Feria del Libro de Cipolletti. También estuvo a cargo de la segunda y la tercera edición del evento. Después, se hizo cargo de la gran propuesta cultural el Municipio cipoleño, hasta la actualidad.

Indicó que, como todos los años, su grupo de escritores tendrá un stand en la Feria del Libro de la ciudad, que iniciará las actividades de su 21° edición este viernes 9 de octubre. "Allí estaremos, en el espacio que nos reserven, con nuestros libros, con nuestra gente, con nuestros sueños y con nuestros proyectos, que son siempre bien concretos y los vamos a realizar", enfatizó.

Cabe consignar que los talleres y otras labores que despliega el Centro de Escritores en la Casa del Escritor las desarrolla en su conjunto los días sábado de la semana y del año entero.