Proyecto Pablo Neruda: escritores cipoleños se unen en el estudio y celebración del poeta

Vecinos y escritores locales como Marta Vallejos y Santiago Ocampos lanzan el Proyecto Neruda, para recordar la vida y la obra del gran poeta Pablo Neruda.

El gran poeta Pablo Neruda sigue vigente. En el pueblo, se conserva su memoria. Por eso, vecinos y escritores cipoleños han dado impulso al Proyecto Neruda, para deleitarse con sus poemas y conocer más sobre su vida.

Pablo Neruda, el poeta más popular, el poeta del amor, el poeta perseguido por su militancia comunista, el poeta cuya obra desborda humanismo y compromiso, el poeta asesinado por la dictadura chilena de Augusto Pinochet, Neruda sigue vigente y actual. A través del Proyecto Neruda , la vida y los poemas del escritor llegarán, otra vez enaltecidos, a los vecinos cipoleños.

Neruda nació el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, en Chile, y falleció el 23 de septiembre de 1973, en Santiago, la capital trasandina. En su época, llegó a ser uno de los artistas de la palabra más conocido y más reconocido en el mundo entero, siendo galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971.

Su muerte ocurrió apenas doce días después del golpe militar fascista del 11 de septiembre de 1973, que marcó el inicio de una de las dictaduras más crueles y sanguinarias que tuvieron lugar en América Latina el siglo pasado.

PABLO NERUDA POETA EN PLANCHA DE COBRE Con el Proyecto Neruda, un grupo de vecinos y escritores cipoleños se proponen disfrutar y conocer a fondo la obra y el legado del genial poeta chileno y universal Pablo Neruda.

Investigaciones y estudios forenses recientes concluyeron que el poeta no murió de muerte natural, por un cáncer de próstata que padecía, sino que fue envenenado. Se sospecha que, estando internado en un centro de salud, le inyectaron una dosis de un compuesto que contenía la bacteria del botulismo, la Clostridium botulinum. Este germen produce una de las toxinas más letales de la naturaleza.

Actualidad y vigencia de Pablo Neruda

Pablo Neruda ha sido y sigue siendo uno de los poetas de habla castellana con más vigencia. Sus primeros textos, vinculados estilísticamente con el neorromanticismo, exaltan el amor y el dolor del desamor con tal intensidad que muchas generaciones de hispanohablantes lo consagraron como su poeta predilecto.

El famoso poema 20 del libro Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada, con sus maravillosas palabras de apertura: "Puedo escribir los versos más tristes esta noche", continúa resonando y cautivando a los lectores, lo que resulta más admirable todavía si se considera que el libro fue publicado en 1924.

Después, en la década de los años '30 del siglo XX, Neruda sacudió la literatura en castellano con su metafísicamente revolucionario libro "Residencia en la tierra", una de las obras cumbres de la literatura en cualquier idioma, elogiada y venerada por poetas y críticos renombrados de todas las latitudes y tendencias y por los lectores más exigentes desde su publicación.

La Guerra Civil Española

Los estragos de la Guerra Civil Española, en la que el bando fascista de Francisco Franco derrotó, con ayuda de la Alemania de Adolf Hitler y la Italia de Benito Mussolini, al bando democrático y republicano, motivó un cambio profundo en el pensamiento, la escritura y la acción de Neruda, ardiente republicano y antifascista.

Se hizo militante comunista e inició, con su Canto General, un proceso de recuperación y exaltación de las luchas de los pueblos americanos, desde los tiempos del mapuche Lautaro y el rebelde Tupac Amaru, guerreros originarios contra la dominación española, hasta la época de los próceres de la Independencia, avanzando luego hacia la denuncia de la miseria, el saqueo y el crimen que cometían por aquellos años los mandamases anglosajones.

Pues bien, la intensa vida de Neruda y su no menos intensa obra nunca han dejado de resonar. Incluso, generando polémicas y discusiones décadas después de su fallecimiento, como si su enorme presencia artística y cultural se mantuviera tan palpitante que no hubiera caso: no hubiera cesado. Neruda sigue presente, gravitante, poderoso, luminoso, contradictorio como cualquier ser de carne y hueso, polémico, sincero y genial.

PABLO NERUDA POETA AMIGA MARTA VALLEJOS CIPOLEÑA La escritora cipoleña Marta Vallejos conoció personalmente a Pablo Neruda. En su casa, tiene una biblioteca con numerosos libros de y sobre el famoso poeta.

Y el hecho es que, por esas cuestiones del destino, en Cipolletti hay una escritora, llamada Marta Vallejos, quien conoció a Neruda y disfrutó de su sabiduría y de su diálogo. Vallejos integra el Centro de Escritores César Cipolletti y su testimonio sobre el gran poeta convive con el interés que la propia obra de la cipoleña despierta.

A todo esto, al siempre activo y atento poeta local Santiago Ocampos le llegó la inquietud de los integrantes del grupo de adultos mayores Despertar de una Nueva Vida, del barrio Labraña, por profundizar y saber más sobre la poesía y el transcurrir vital de Neruda.

Los integrantes habían estado, no hace mucho, en Temuco, Chile, y habían recorrido el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, inaugurado en 2004 en esa ciudad trasandina. Les sorprendió tanto el renombre que sigue teniendo el poeta que, de regreso en Cipolletti, se propusieron ahondar en sus conocimientos sobre el poeta universal.

PABLO NERUDA SANTIAGO OCAMPOS PROYECTO NERUDA Santiago Ocampos, joven poeta y prosista cipoleño, es uno de los impulsores y animadores del Proyecto Neruda.

Ocampos, que viene impulsando, con el novelista Matías Stiep, su propuesta de Gira de los Barrios, para hablar y compartir sobre literatura y otras artes con los vecinos, se le ocurrió entonces la idea de lanzar el Proyecto Neruda, con el fin de volver a resaltar en la ciudad el legado nerudiano.

Proyecto Neruda: libros y jardín

La primera iniciativa relacionada con el Proyecto Neruda se consumó prontamente y se dio gracias al interés y predisposición de Marta Vallejos por brindar su colaboración. Al efecto, la escritora puso a disposición su casa del barrio Filipuzzi, dotada de un espléndido jardín y con una hermosa y bien provista biblioteca personal. Allí concurrieron los participantes del grupo de adultos mayores del Labraña y allí encontraron una aproximación inicial a lo que buscaban.

Resulta que la obra y la labor humana de Neruda son indiscutiblemente inmensas y conocerlas se vuelve un propósito que, si es abordado con pasión, puede llevar años y años de lecturas, relecturas y abordajes desde los más variados enfoques, sin agotar nunca lo que se estudia.

A replicar la experiencia cultural

Por eso, los vecinos de Labraña quedaron con la dueña de casa en volver otra vez a encontrarse y Ocampos, viendo el interés de la gente por el poeta, decidió articular y propiciar el Proyecto Neruda, que replicará la experiencia con habitantes de otros barrios de la ciudad.

Como la voluntad es mucha pero los tiempos personales son siempre acotados, el joven organizador, quien trabaja y tiene su vida familiar propia, decidió incluir la iniciativa nerudiana en su Gira de los Barrios, que se desarrollará a lo largo del año y que tendrá ahora un nuevo atractivo.

"Todo esto ayudará a multiplicar y hacer florecer aun más la semilla de la poesía en Cipolletti. Estoy convencido de que, a partir del trabajo que comenzamos con el grupo del Labraña, se van a acoplar otros grupos e interesados, porque sabemos que es muy convocante la figura de Pablo Neruda", manifestó Ocampos, al hacer pública la propuesta.

Una hermosa biblioteca personal

La biblioteca personal de Vallejos es particularmente rica en libros y textos de y sobre Neruda, lo que la convierte en una fuente de enriquecimiento cultural para el proyecto. Además, los recuerdos de la escritora arrojarán luz sobre las diversas facetas de la personalidad del poeta.

Uno de los objetivos que se prevé impulsar es la lectura en voz alta de textos poéticos, incentivando así una práctica que se ha ido perdiendo desde hace ya unos cuantos años. La poesía nerudiana, musical, sonora, altamente metafórica y provista de una intensa elocuencia verbal, es especialmente apta para la dicción y la pronunciación más placenteras.

Museo Ferroviario y su nombre

El que el Museo Nacional Ferroviario de Temuco lleve el nombre de Pablo Neruda no es casual. No es un homenaje más, merecido por cierto, siempre. En realidad, se relaciona con que el padre de Neruda, José del Carmen Reyes Morales, fue un trabajador del ferrocarril. El oficio de su padre, en esos lejanos años de las máquinas de tren a vapor y carbón, causó una indeleble impresión en su hijo, Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, el nombre original de Neruda.

Su madre, Rosa Neftalí Basoalto Opazo, murió muy poco tiempo después de darlo a luz. Lo cuidó desde pequeño la segunda pareja de Reyes Morales, Trinidad Candia Marverde, a quien Neruda quiso tanto que la llamaba "mamadre", porque, solía repetirlo el poeta, jamás pudo llamarla madrastra.

El escritor decidió utilizar el nombre literario con que ha pasado a la posteridad hacia 1920, temeroso de que su vocación literaria y artística no fuera aprobada por su padre. Era una época compleja, sobre todo, para las clases trabajadoras, y el pan no era fácil ganárselo para nadie. Además, entonces era un muchacho de apenas 16 ó 17 años, no mucho más.

Ricardo Eliécer Neftalí conocía la obra del escritor checo Jan Neruda y, en algún momento, le pareció que la palabra Neruda tenía la sonoridad y el encanto que la mejor poesía siempre ha buscado. En tanto, el nombre Pablo lo habría elegido por el poeta francés Paul Verlaine, pero otros dicen que Pablo suena a pueblo. A persona del pueblo.

Canto General, Odas y Versos

Después del Canto General, o sea, pasando la mitad del siglo pasado, Neruda continuó con su experimentación poética y elaboró obras como las Odas Elementales, celebradas o cuestionadas por su sencillez, en idénticas proporciones, escribió más libros de amor, como Los Versos del Capitán, creo textos muy bellos y difíciles de encasillar como Estravagario y produjo poesía de propaganda política, como el famoso libro Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena.

Se decía que su muerte la apuró la tristeza de la muerte en combate del recordado presidente chileno Salvador Allende, héroe y mártir de la democracia en América Latina. Allende, su amigo Allende, murió, se recordará, el 11 de septiembre de 1973, al negarse a rendirse ante el golpista Pinochet y sus secuaces.

Ahora se sabe que a Neruda lo intoxicaron de botulismo. Lo hicieron esbirros impronunciables. Pero Pablo Neruda nunca se ha ido, su vida y poesía continúan en la memoria de las gentes. Proyecto Neruda, en Cipolletti, viene a convalidarlo.