Cipolletti se prepara para recibir una multitud de poetas y escritores

El 4º Encuentro de Escritores Rionegrinos se realizará el próximo fin de semana con la participación de más de 120 autores de toda la provincia. Habrá diversas propuestas abiertas al público.

Un nuevo encuentro de escritores es organizado por la Asociación Civil La Casa del Escritor de Cipolletti.

El próximo fin de semana de septiembre Cipolletti será sede del 4º Encuentro de Escritores Rionegrinos , denominado “Letras Viajeras”, que contará con la participación de 124 poetas y escritores provenientes de distintos puntos de la provincia.

El acontecimiento es organizado por la Asociación Civil La Casa del Escritor, ubicada en la calle Fernández Oro 501, donde se realizan distintas propuestas literarias y culturales a lo largo del año, en los que la narrativa y la palabra elaborada se destacan como principales protagonistas.

El programa arrancará el viernes 26 y se extenderá hasta domingo siguiente. Cotará con disertaciones, ponencias, presentaciones de libros, recitados, mesas de intercambio literario, espectáculos artísticos e incluso una muestra de historietas realizadas por niñas y niños de la institución.

Una herramienta para fomentar la literatura

Además durante las jornadas se desarrollarán actividades abiertas a escuelas y público en general, con el fin de propiciar "el acercamiento de la comunidad educativa al patrimonio literario rionegrino, fomentando la lectura, la comprensión lectora y el enriquecimiento cultural".

Asimismo en el parque de la sede, situada en el predio del ferrocarril, se dispondrán gazebos para exhibición y venta de libros, con el objetivo de acercar la obra de autores locales y regionales al público.

La encuentro ha logrado una amplia repercusión en el universo de las letras de la región, y en las redes sociales se puede observar que autores de distintas localidades, algunos en grupos y otros en forma particular, anunciaron su presencia.

Casa del Escritor La Casa del Escritor es un espacio del Municipio donde se desarrollan muchas actividades culturales.

Su trascendencia también llegó a la Legislatura rionegrina, donde ingresó un proyecto para declararlo "De Interés literario, cultural y Social”, impulsado por Daniela Agostino y Javier Acevedo, del bloque Coalición Cívica Ari – Cambiemos.

Entre los fundamentos destacaron que en esta 4º edición, con el lema “Hay cosas que no pasan siempre”, representa “un espacio plural de difusión de la literatura patagónica y de fortalecimiento de la identidad cultural de nuestra provincia”.

También resaltaron la labor organizativa de la institución anfitriona, que “muestra un compromiso sostenido con la promoción de las letras y el acceso democrático a la cultura”.

Ya se palpita la próxima Feria del Libro

Entre el 7 y el 16 de septiembre próximo se realizará la 20ma edición de la Feria del Libro que organiza el área de Cultura del municipio local con el acompañamiento del Ministerio de Educación provincial, y que en esta oportunidad se denominará “Portales del Tiempo”.

Las actividades se llevarán a cabo en el Complejo Cultural Cipolletti ubicado en la calle Fernández Oro 57, y en espacios educativos comunales ubicados en distintos puntos de la ciudad.

El municipio lanzó recientemente la convocatoria a las instituciones educativas para que concurran con sus alumnos. Se precisó que para inscribirse deberán enviar un mail a: [email protected] hasta el próximo viernes 26 de este mes.