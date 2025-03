El ingeniero que se convirtió en poeta y dio vida a un espectáculo con 30 artistas en escena

Con el tiempo, se fue haciendo patagónico y también escritor . Durante años fue columnista de política energética en medios de la región. “Escribí mi primer cuento a orillas del lago Lácar y no paré”. Lleva editados más de 5 libros , dice que tiene un guión de cine que algún día le encantaría llevar a la pantalla, pero lo que más lo entusiasma hoy es el destino que cobró Soy Sur de América, un poema épico que exalta la identidad de nuestro continente .

Un sentimiento colectivo

“Fue emocionante”, dice Gardes. La idea del espectáculo surgió casi espontáneamente, de las sensaciones que provocaba esa mixtura de colores, ritmos y belleza que se habían logrado bajo la dirección de Cazeneuve, la palabra amorosa de Gardes y el talento de los artistas neuquinos y cipoleños.

“De ahí surge la idea de hacer el espectáculo. Hay muchas canciones sobre Latinoamérica, pero la hemos hecho con una mirada desde la Patagonia. La música que le puso Damián tiene como base nuestro ritmo, después viene la melodía, que es muy colorida, diversa, pero cuando uno la escuela puede identificar ahí nuestra tierra”, explica el autor.

De la grabación participaron Miguel Ángel Michelena y su grupo; Lorena Riquelme y Los Merenguetos; Tito Gutiérrez 5; Hopers y el Ex Coro de Cámara de la Provincia del Neuquén. Y es con esos grandes artistas que decidieron ir más allá y hacer de una canción una suerte de homenaje a Latinoamérica en un espectáculo.

“Para mí es muy importante la identidad latinoamericana. Es en la diversidad. Nosotros no somos exactamente igual que un peruano o un mexicano pero, tenemos mucho en común: un idioma, una historia de independencia, haber batallado contra el mismo invasor, una misma cultura que se parece en sus diferencias. No es que no logremos conmovernos con las grandes obras de la música clásica, pero quizá puedan resultarnos lejanas. Cuando hay algo esencialmente ligado a nuestra cultura milenaria, conmueve mucho más”, dice Gardes.

Una cita con la identidad

La primera presentación del espectáculo tuvo lugar durante el 2024 en el Cine Teatro Español de Neuquén, ante un público que aplaudió conmovido y de pie. Este año, con la misma propuesta madurada, buscan convocar a las personas que se quedaron con las ganas asistir y quienes estén interesados en sumergirse en un viaje musical por la profunda raíz del sur del continente.

Espectáculo de lujo en el CCC

La cita es este sábado a las 21hs en el Complejo Cultural Cipolletti. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del lugar o vía web en https://ccc.cipolletti.gob.ar/

Además de la canción, que resultó la génesis de esta puesta en escena, también se podrá disfrutar de una porción del repertorio de cada grupo y de la lectura que Gardes hará de una breve selección de su obra, todo bajo la dirección de Cazeneuve.

Soy Sur de América propone una fusión de ritmos originarios, voces folclóricas, música urbana y coro de cámara es una celebración poética de Latinoamérica. Es mucho más que un espectáculo musical, es una mirada, una invitación a hacerse parte de entramado, una mixtura: una identidad.