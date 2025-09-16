Feria del Libro en Neuquén: los escritores que estarán presentes este martes 16 de septiembre

El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

La Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” inauguró el pasado viernes, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad, y transitó un fin de semana repleto de visitantes. El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.