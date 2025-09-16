Obra cloacal en calle Venezuela: 27% de avance y proyección de finalización en noviembre

Con $943 millones de inversión, avanza la obra cloacal en Cipolletti. Por otro lado, vecinos esperan el reasfalto en Naciones Unidas. ¿Qué se sabe?

La empresa Aguas Rionegrinas ( ARSA ) informó que avanza la obra cloacal sobre calle Venezuela , una intervención clave para mejorar la infraestructura sanitaria de Cipolletti. Con un 27% de avance registrado , los trabajos contemplan el reemplazo total de 795 metros de cañería, con una inversión superior a los $943 millones . Hasta el momento, ya se completaron 180 metros de tendido de caños .

Según explicó el jefe de ARSA Cipolletti, Luis Argüello , la obra se desarrolla dentro de los plazos previstos y tiene como fecha estimada de finalización la segunda quincena de noviembre . “ Los trabajos en calle Venezuela están acorde a los tiempos ”, señaló en diálogo con LM Cipolletti .

Detalles de la obra

El proyecto prevé el reemplazo del colector cloacal de hormigón simple existente por cañerías de PVC de mayor resistencia y durabilidad. En concreto, se reemplazarán:

310 metros de cañería de Ø 350 mm por otra de PVC Ø 355 mm, entre Castello y Avenida Mengelle y entre Belgrano y España.

de cañería de Ø 350 mm por otra de PVC Ø 355 mm, entre Castello y Avenida Mengelle y entre Belgrano y España. 485 metros de cañería de Ø 500 mm por otra de PVC Ø 500 mm, entre Don Bosco y Manuel Estrada.

de cañería de Ø 500 mm por otra de PVC Ø 500 mm, entre Don Bosco y Manuel Estrada. Renovación de 9 tapas de boca de registro .

. Rotura y reposición de enripiado, pavimento flexible y de hormigón, de acuerdo con las normativas municipales.

Para evitar interrupciones en el servicio durante la obra, ARSA implementó un sistema de bypass que “garantiza” el funcionamiento normal de los desagües domiciliarios. Además, se enmarca en un plan integral de intervenciones en la red cloacal de la ciudad que incluye limpiezas, remoción de obstrucciones y obras nuevas.

El plazo de ejecución total de la obra es de 180 días corridos, a partir de la fecha de replanteo, lo que garantiza que las tareas se finalicen antes de fin de año.

Cloacas desbordadas Cipolletti (3)

Una inversión estratégica

Con esta inversión, el Gobierno de Río Negro, a través de Aguas Rionegrinas, apunta a ofrecer soluciones estructurales que acompañen el crecimiento de Cipolletti. La obra no solo busca resolver problemas de obstrucción y deterioro actuales, sino también anticiparse a la demanda futura de la ciudad.

“Se trata de una mejora de fondo en el sistema cloacal, con un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”, remarcaron desde la empresa estatal.

E.C.P OBRA ARSA N UNIDAS Y BOLIVIA (1) ARSA completó el recambio de cañerías del sistema de cloaca sobre calle Naciones Unidas de Cipolletti. Estefania Petrella

El interrogante pendiente: el reasfaltado en calle Naciones Unidas

Mientras avanza la obra en calle Venezuela, persiste una inquietud vecinal en torno a la calle Naciones Unidas. Allí, el 9 de agosto concluyeron los trabajos de recambio de cañerías cloacales en un tramo de dos cuadras, luego de años de reclamos por colapsos y desbordes frecuentes.

La intervención fue celebrada como una solución estructural al problema sanitario del sector, pero a más de un mes de finalizadas las tareas aún no se concretó el reasfaltado de las intersecciones intervenidas.

Vecinos de la zona manifiestan su preocupación por la falta de transitabilidad y seguridad, en una calle de alto flujo vehicular. Sobre este punto, el propio Argüello aclaró que “ya se está próximo a hacer el reasfaltado. Es un trabajo en conjunto entre ARSA y el Municipio”. Además precisó que "en estos días ya se instalaba la empresa para comenzar esos trabajos".

La falta de definiciones genera malestar en los residentes y suma un interrogante sobre la coordinación entre obras cloacales y el reacondicionamiento vial, una situación que no solo impacta en la circulación, sino también en la seguridad vial del sector.