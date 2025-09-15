Dolor y desconsuelo por la muerte de Jessica, víctima de femicidio en Neuquén

La mujer fue asesinada en una precaria vivienda de Colonia Rural Nueva Esperanza y el CFP Nº 3 expresó su dolor. Su pareja está prófuga.

Un nuevo femicidio conmueve a Neuquén. Jessica Scarione tenía 35 años y fue asesinada en los últimos días en su precaria vivienda del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. El principal sospechoso es su pareja, Luis Alberto Espinoza , quien permanece prófugo y es buscado por la Policía.

Las autoridades policiales y judiciales avanzan con las tareas investigativas para determinar las circunstancias del fallecimiento. La víctima fue encontrada por un familiar que la vio por última vez el viernes y, al no poder comunicarse, el domingo concurrió al domicilio, una casilla precaria, donde encontró su cuerpo. "Se presume que fue el viernes a la noche. Vecinos escucharon una pelea y había elementos tirados y dañados", precisó el jefe del departamento de Seguridad Personal división Homicidios, comisario Juan Carlos Barroso, en diálogo con LMNeuquén.

La víctima presentaba dos disparos de arma de fuego en el abdomen, además de heridas cortantes, por lo que la Fiscalía investiga el hecho como un femicidio. Espinoza tenía denuncias por violencia de género.

La mujer asistía al Centro de Formación Profesional Nº 3 Maestro Luis Angel Abdon, desde donde expresaron su profundo dolor. "Una vez más el femicidio nos arranca una vida... La vida de JESSICA. Una estudiante, mujer, madre que ha vivido innumerables condiciones de inequidad, violencia machista que vulneraron su salud mental, física y psíquica. El femicidio es la expresión más extrema brutal e irreversible de las desigualdades que afectan los derechos de las mujeres", escribieron en una publicación a través de su cuenta de Facebook.

Y continuaron: "Alguien decidió arrebatar la vida de quién fuera nuestra estudiante, una mujer que hasta lo último eligió estudiar, formarse, a pesar de las condiciones de pobreza e inequidad social en la que estaba inmersa. Una infancia vulnerada, una adolescencia golpeada, una muerte. Cruel y despiadada en manos de un hijo sano del patriarcado. Exigimos justicia, esclarecimiento del asesinato, JESSICA nunca será un número más para nosotrxs".

Embed

Según comentó el referente policial, la mujer tenía cuatro hijos, pero ninguno vivía con ella ya que estaban a cargo de otros familiares. El hecho ocurrió en una precaria vivienda ubicada en la calle Maiz, entre Papa y La Vid.

El hecho también fue repudiado por la organización de mujeres MTD, desde donde dieron a conocer la búsqueda de Scarione. "Las medidas no alcanzan, la justicia no actúa y el gobierno provincial tiene subsecretaría y ministerio de adorno, las pibas no vuelven....-¿Cuántas más nos van a asesinar?? -¿Cuantos hijxs más sin mamá? Por cada mujer asesinada que vaya un juez y un un funcionario del estado presos por no haber actuado como corresponde !!!", reclamaron.

El hecho es investigado por la fiscal del caso Lucrecia Sola, quien ordenó la búsqueda y detención de Espinoza, quien por el momento permanece prófugo. Barroso confirmó a este medio que el hombre tenía denuncias por violencia de género de parte de la mujer y se habían dictado medidas cautelares, pero habían cesado ya que habían vuelto a convivir.

Las fuerzas de seguridad emitieron un alerta de búsqueda de Espinoza donde se detalla que tiene 45 años, es de contextura robusta y mide 1.63. Es de tez trigueña y cabellos y ojos oscuros.

La fiscal también requirió la autopsia al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la cual se realizará en el transcurso del día. En el contexto de la investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro de las imágenes de cámaras de vigilancia en la zona; y entrevistó a vecinos y vecinas de la zona.