Misterio: encontraron un auto totalmente desmantelado en una chacra

La policía realizó un operativo tras la denuncia de la Brigada Rural. Varias partes del rodado ya no estaban.

El domingo pasado, personal policial de la Comisaría 7ª de Cinco Saltos intervino en un predio rural de la zona de Puente Colorado, donde se halló un vehículo completamente desmantelado. El operativo se realizó tras una denuncia presentada por la Brigada Rural, que advirtió la presencia de restos de un auto en el interior de una chacra.

El rodado, un Renault Logan color gris, se encontraba al fondo de la propiedad, sin cristales ni motor, y con la carrocería distribuida en distintos sectores del terreno. Al verificar el dominio, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 27 de agosto, solicitado por la misma unidad policial, en el marco de una causa por robo de un vehículo dejado en la vía pública.

Tras asegurar el lugar, se solicitó la presencia del gabinete criminalístico para llevar adelante las diligencias correspondientes. Luego de las pericias, y por disposición de la fiscalía de turno, el automóvil fue reconocido y entregado a su propietario cerca de las 15 horas del mismo domingo.

La Policía informó que la investigación continúa para establecer quiénes estarían detrás del desarme y ocultamiento del rodado en el predio rural.

Otros hechos del fin de semana

El hallazgo del Renault Logan no fue el único hecho policial de relevancia durante el fin de semana en la región. En Fernández Oro, en la madrugada del sábado, personal de la Comisaría 26 logró interceptar una Renault Kangoo que había sido robada minutos antes a un hombre que se encontraba con su hijo en el interior del vehículo. Tras una persecución que culminó en las calles Tierra del Fuego e Iguazú, el delincuente abandonó la camioneta y huyó a pie, mientras que el rodado fue recuperado y devuelto a su dueño.

En Cipolletti, un llamado anónimo al 911 permitió localizar una Renault Oroch abandonada en la calle Cobián, casi Río Neuquén. Luego de las verificaciones correspondientes, se comprobó que había sido robada en Neuquén el día anterior, por lo que la camioneta fue restituida a su propietario tras las diligencias de Criminalística.

Ese mismo sábado, con datos aportados por la Brigada de Investigaciones, se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle José Hernández, en relación con el robo de un vehículo en la vía pública. Durante el procedimiento, los ocupantes hicieron entrega voluntaria de varios teléfonos celulares, un televisor y una consola PlayStation 3, elementos que quedaron secuestrados como parte de la investigación.

Casi al mismo tiempo, en el barrio 200 Viviendas, se encontró una motocicleta Bajaj Rouser de 125 cilindradas que había sido robada recientemente. Los delincuentes no pudieron llevarla debido a que tenía colocado un candado en la rueda trasera. La propietaria reconoció el rodado y lo recuperó en buen estado.

Finalmente, en la madrugada del lunes se denunció el robo de otra motocicleta Bajaj Rouser NS de 125 cilindradas desde el garaje de una vivienda. Gracias al trabajo coordinado entre distintas unidades policiales, la moto fue recuperada tras una persecución. Los presuntos autores abandonaron el rodado y uno de ellos, menor de edad, fue puesto a disposición de la SENAF. El vehículo fue entregado a su propietario bajo acta de reconocimiento.