Borrachos al volante, la infracción que se repite en las noches de Cipolletti

El Municipio realizó un control nocturno y, una vez más, el consumo de alcohol fue la falta más común de los conductores que perdieron su auto.

El Municipio realizó un operativo de control de documentación y alcoholemia durante la madrugada del domingo que, una vez más, tuvo como falta más común el consumo de alcohol al volante. El resultado positivo más alto de los borrachos al volante superó 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Los controles fueron realizados por personal de la Dirección de Tránsito en conjunto con la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y estuvieron ubicados sobre calle San Martín y España y San Martín y Miguel Muñoz.

La Dirección de Tránsito informó que se labraron 15 actas contravencionales, y se retuvieron 12 vehículos, de los cuales 10 casos fueron por alcoholemia positiva , con una graduación más alta de 1.83 g/l.

Operativo alcoholemia 2.jpg Los inspectores de Tránsito del municipio detectaron nuevamente conductores borrachos. Gentileza municipio Cipolletti

El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y disminuye la atención, lo que aumenta significativamente el riesgo de siniestros. Por ello, Cipolletti está adherida a la Ley Nacional N° 27.714 conocida como “Alcohol Cero al volante”, cuyo propósito es reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica.

Las multas a los borrachos al volante

Las multas por test de alcoholemia positivo se establecen según la ordenanza 491/2023 del código de faltas (Art.158). Los valores de las multas para los conductores van desde los 100 a 3.000 Sanción Administrativa Municipal (SAM), según la graduación que tenga cada conductor.

Para establecer dichos montos se utiliza el valor del SAM, que es el equivalente al valor del litro de nafta súper (Valor actualizado al 5/09 $995).

En el caso de negativa de test la multa es de 3500 SAM y reincidencia de negativa 5000 SAM. También se aplica la pena de inhabilitación para conducir que va de 15 a 180 días, según corresponda a cada caso.