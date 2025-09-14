¿Qué pasa este domingo con el viento en el Alto Valle?: detalles del pronóstico

El sábado el viento fue protagonista, pero dejará de serlo en esta jornada. Se sentirá como un adelanto de la primavera. En la cordillera se esperaban nevadas.

La región del Alto Valle s e prepara para un domingo con buen tiempo, aunque no será plenamente primaveral y se espera que todo el viento que corrió durante el sábado, calme al menos por unas horas. Según el pronóstico , tanto de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que no hay probabilidades de lluvias, lo que garantiza una jornada seca y estable.

La mañana arrancará fresca, con una mínima estimada en 4°C, bajo un cielo parcialmente nublado y con viento suave del oeste de 7 a 12 km/h, según el SMN. N o se esperan ráfagas , por lo que será un día ideal, aunque algo fresco todavía, para realizar actividades al aire libre. Una campera no viene mal para hacer actividades durante la mañana.

Hacia el mediodía y la tarde, las nubes se alternarán con algunos claros. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero sin riesgo de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará entre 19°C y 20°C, con viento moderado del sudoeste que soplará entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que apenas rozarán los 19 km/h. Esto significa un alivio frente a los días de fuerte viento que marcaron la semana.

Ya por la noche, el panorama mejorará aún más: el cielo quedará despejado o ligeramente nublado, con una marcada baja de la temperatura que podría llegar a 1°C, de acuerdo con la AIC, o mantenerse en torno a 14°C, según el SMN. En cualquier caso, será una noche fresca a fría. El viento rotará al sudeste y disminuirá a valores de 15 km/h.

Se siente la primavera

Si bien el domingo no tendrá el pleno calor primaveral todavía, pero será un día agradable: fresco al amanecer, templado por la tarde, sin lluvias y con el viento en retirada. Un respiro ideal para actividades al aire libre, aunque convendrá abrigarse temprano y hacia la noche.

El lunes, en cambio, sí se sentirá un aire mucho más primaveral: la máxima trepará a 23°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noroeste.

Vuelve la nieve a la cordillera

Este domingo en la zona cordillerana rionegrina predominará el cielo nublado. El SMN indica que la temperatura estará entre 0 y 12º con vientos de hasta 31km/h y sin precipitaciones a la vista.

El lunes por la noche se registrarían lluvias aisladas, tanto en Bariloche como en El Bolsón. Lo mismo sucedería durante todo el día martes, pero lo destacado es que el jueves se anticipan lluvias y nevadas que, tras una pausa del viernes, se repetirán el sábado y con mayor intensidad.

En la Línea Sur será una semana con cielo nublado con algunos períodos de sol con temperaturas que oscilarán entre 0 y 20º.

Mientras que en la Costa Atlántica el clima se presentará agradable en San Antonio y Las Grutas, con mínimas superiores a los 4º y máximas de hasta 25 promediando la semana. El jueves también podrían producirse lluvias aisladas, como también el sábado por la noche.

En la zona de Viedma también estará agradable. Martes, miércoles y jueves se registrarían chaparrones y tormentas aisladas.

En el Valle Medio el panorama es similar, con posibles tormentas aisladas martes y miércoles.