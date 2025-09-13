La ocurrencia de un recolector de basura que "le hizo el día" a los vecinos de Cipolletti

Video. El trabajador municipal le puso humor, transmitió alegría y cosechó aplausos y bocinazos.

El recolector de basura luciendo su particular vestido por las calles de Cipolletti.

El que hace su tarea con responsabilidad pero a la vez la disfruta “entiende todo”… Y una de esas personas que parece ser la tiene clara en ese sentido es este simpático recolector de basura que le “hizo el día” a los cipoleños que fueron testigos de su ocurrencia.

Es que en una travesura sana, el hombre se paseó en plena tarea con una prenda de vestir que seguramente alguna vecina habría desechado de su ropero y tirado al cesto.

Lo cierto es que ni lerdo ni perezoso el trabajador municipal sorprendió a los automovilistas y transeúntes luciendo contento un llamativo vestido largo celeste .

Desde un vehículo que circulaba detrás del camión municipal se filmó un video en el que se lo muestra sonriente y mostrándole la adquisición a quienes le festejaban la broma.

Las risas de la gente y los bocinazos que se oyen en las imágenes que compartió Intrusos de la Política demuestran que su ocurrencia tuvo gran éxito. ¡Un genio!

El Cipio Limpia pasó por las calles de Cipolletti

Por otro lado, el programa Cipolletti Limpia siguió su marcha este finde. El recorrido estuvo comprendido por las calles Circunvalación Perón, J.M Paris, Mosconi y Espinosa.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos se informó que durante el presente año el Cipolletti Limpia ya recorrió más de 14 barrios, y realizó en promedio dos recorridos por mes, llegando a recolectar aproximadamente 300 metros cúbicos de basura de gran tamaño, en cada fecha.

El programa municipal ya está instalado en la ciudad, es un servicio gratuito que está destinado para que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos y de grandes dimensiones que se encuentran acumulados en sus viviendas y/o patios.

Es importante dejar la basura de gran tamaño sobre la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección.

¿Qué cosas sí se pueden sacar?

-Electrodomésticos grandes

-Muebles

-Ramas/ restos de poda

-Escombros, hierros y chapas

¿Qué no se puede sacar?

-Residuos domiciliarios

-Aparatos electrónicos

-Hojas secas

-Cartones y papeles

Según las estadísticas de la Muni, el Cipolletti Limpia recorrió durante el presente 2025 los barrios Puente 83 Sur y Martín Fierro; Tres Luces y calle Ciega; Puente 83 Norte y Puente Madera; Pichi Nahuel y Arévalo; Sector de El 30; 2 de Febrero, 10 de Febrero, Del Trabajo y San Lorenzo; Ferri.

Objetivos de Cipolletti Limpia

Es una iniciativa que busca mejorar la gestión de residuos urbanos y voluminosos como muebles, electrodomésticos o escombros. Objetivos de la campaña:

-Facilitar el descarte responsable de residuos voluminosos.

-Reducir la acumulación de basura en espacios públicos y viviendas/patios.

-Evitar la generación de microbasurales.

-Promover la conciencia ambiental y el reciclaje.

-Optimizar la logística de recolección para servicios municipales.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos cuidar los contenedores para que los mismos puedan ser reutilizados en otros sectores y entre todos podamos construir una ciudad más ordenada y limpia.