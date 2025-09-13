Cipolletti se juega su chance de entrar a la Copa Argentina en el clásico ante Olimpo

El Capataz ya sabe que tendrá que ir por el segundo ascenso, pero busca su boleto para el certamen copero del año que viene.

La Zona Campeonato del Federal A llega a su fin este domingo y en La Visera de Cemento se vivirá un nuevo clásico. Cipolletti recibe a Olimpo en un duelo donde la calculadora estará activa. El Albinegro necesita ganar para meterse en Copa Argentina y el Aurinegro quiere los tres puntos para no especular con su pasaje a cuartos de final por el primer ascenso.

A partir de las 15, José Darío Sandoval pitará el inicio del duelo en el escenario de la calle O"Higgins. El oriundo de Concordia tendrá la asistencia de Danilo Viola y Rodrigo Garcilano Lezcano mientras que Rodrigo Moreno será el cuarto árbitro.

Sandoval tiene dirigió en dos oportunidades al Capataz en la temporada, la primera fue entre estos equipos pero en el Roberto Carminatti, en el cierre de la fase regular. En la fecha 18, Cipo derrotó 2 a 1 al Aurinegro en Bahía Blanca. La segunda oportunidad se dio en la fecha 2 del nonagonal en Monte Maíz cuando Cipo cayó 2 a 0 frente a Argentino.

El equipo dirigido por el Chango Cravero llega al duelo sabiendo que irá por el camino del segundo ascenso. Sin embargo, el quinto lugar en la tabla es una motivación para el plantel. Cerrar el nonagonal ganando será un envión anímico grande para el equipo y con esos tres puntos pueden sacar el boleto a Copa Argentina.

SFP Conferencia de club cipolletti (24).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cipo en la tabla está octavo con seis unidades por debajo del Deportivo Rincón (8p), Villa Mitre (9p) y Costa Brava (9p). La victoria lo puede colocar quinto, pero dependerá de lo que suceda en Neuquén con el León y Costa.Del otro lado, los bahienses dependen de sí mismos, llegan a Río Negro sin haber consolidado su clasificación. Olimpo está segundo en la tabla con doce y caso de ganar el equipo que dirige Mauricio Giganti pone los pies en cuartos. Una derrota o un empate lo complicarían ya que Argentino de Monete Maíz está tercero con la misma cantidad de puntos y cierra el nonagonal ante Atenas (cuarto 9p) en el Modesto Marrone.

No será un partido cualquiera el que se vivirá en La Visera de Cemento, Cipolletti en el nonagonal no ha tenido los mejores números de local y tiene una sola victoria en tres duelos disputados. Luego empató con Villa Mitre y cayó con Bolívar.Olimpo, por su parte, mejoró desde los puntos en el torneo corto pero lejos de casa tiene solo una victoria, ante Kimberley en la fecha 2. Después empató en el Fortín en el clásico y cayó 2 a 0 en el Eva Perón ante Ciudad Bolívar.

En cuanto a los antecedentes, este plantel de Cipo logró algo histórico: derrotó por primera vez en los dos cruces de la etapa regular a Olimpo con un mismo resultado, 2 a 1 en La Visera y en el Carminatti. Con Gustavo Raggio había estado muy cerca: venció al Aurinegro en su casa 3 a 0 pero empató 1 a 1 en el Gigante del Barrio Sarmiento de Centenario en 2021. El clásico tendrá la transmisión a través de YouTube de Visión Futbol, Cipo Pasión y Voces Aurinegras mientras que LU19 será la emisora presente.

Deportivo Rincón quiere hacer historia ante Costa Brava: hora y como seguirlo

En tierras petroleras se vivirá una verdadera final. Deportivo Rincón y Costa Brava están con chances de meterse en el último lugar rumbo a los cuartos de final por el primer ascenso. En Neuquén también tendrán la calculadora en mano y un oído puesto en Córdoba. Cualquiera que logre el pase será la revelación de la temporada.

A partir de las 15, Diego Saúl Novelli pitará el inicio del encuentro en la Ciudad Deportiva. El tandilense contará con la asistencia de Oscar Bono y Lautaro Paletta mientras que Thomas Pasquetin completará la cuaterna.

Pese a la irregularidad, el conjunto dirigido por Pablo Castro logró llegar con posibilidades de clasificación a la última jornada. Más allá de la derrota de la fecha anterior ante Villa Mitre en el Fortín, los neuquinos se ubicaron séptimos con 8 unidades, a un punto del cuarto puesto.

En Neuquén buscarán los tres puntos y estarán atentos a lo que suceda en Monte Maíz, donde Argentino recibe a Atenas en el mismo horario. El Raya tercero con 12 y necesita de un empate para clasificarse. El Albo, cuarto con 9, no quiere dar el brazo a torcer.

deportivo rincón villa mitre la nueva Foto: La Nueva (Emilia Maineri)

A Rincón le sirve ganar y que Atenas no sume En casa, el Depo no conoce la derrota en los tres partidos jugados por el Nonagonal. Ganó en dos oportunidades, ante Cipolletti y Kimberley, mientras que igualó sin goles frente a Atenas. Del otro lado, los pampeanos están quintos con 9 puntos, afuera de los cuartos de final, pero en zona de Copa Argentina. Más allá de ser un logro importante, Costa buscará clasificarse al camino del primer ascenso. Además de ocuparse en bajar al León, el albirrojo espera una mano de Argentino.

Costa Brava, por su parte, hizo la diferencia de local, ya que en condición de visitante los números no son los mejores. Empató ante Ciudad Bolívar sin abrir el marcador, luego cayó 2 a 0 en el Roberto Carminatti y 3 a 2 en el Modesto Marrone de Monte Maíz.

Cualquiera de los equipos que alcance la clasificación al camino por el primer ascenso, será la revelación. Rincón está disputando su segundo año en la categoría y Costa su primera temporada. El duelo tendrá la transmisión de la Televisión Pública Pamepana y Revista Deportiva a través de Youtube, mientras que AM550 llevará los relatos a través de la radio.