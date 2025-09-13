Policías en acción: dos operativos exitosos para devolver camionetas robadas a sus dueños

Dos camionetas robadas fueron recuperadas en Cipolletti y Fernández Oro. Hubo un violento asalto y un llamado anónimo que alertó a la Policía.

En el inicio del fin de semana, rápidos despliegues policiales culminaron con el recupero de camionetas robadas en diferentes circunstancias. Uno de los casos se registró en Fernández Oro y derivó en un operativo que cruzó jurisdicciones hasta Cipolletti . El otro ocurrió en la propia ciudad, a partir de un llamado anónimo que permitió recuperar un rodado que había sido sustraído días atrás en Neuquén.

El primer hecho policial se produjo en Cipolletti. Personal de la Subcomisaría 79° localizó una camioneta que había sido robada en jurisdicción de la Comisaría 2° de Neuquén . El hallazgo se originó a partir de un llamado anónimo recibido por el Comando Radioeléctrico alrededor de las 7 de la mañana.

El denunciante informó que en calle Cobián, casi Río Neuquén, se encontraba una camioneta blanca en aparente estado de abandono . Cuando un móvil llegó al lugar, constató que el rodado no tenía chapas patentes colocadas. Tras la verificación de los números de chasis y motor, se confirmó que se trataba de un vehículo sustraído días atrás en la vecina capital neuquina .

camioneta robada en neuquen encontrada en cipo La camioneta robada en Neuquén, apareció abandonada en el barrio Antártida Argentina. Gentileza

Las actuaciones fueron informadas a la fiscalía correspondiente y la camioneta quedó a disposición de la Justicia para su posterior entrega a los legítimos propietarios.

Si bien en ambos casos los vehículos fueron recuperados, las investigaciones siguen abiertas para dar con los responsables. Las víctimas, en tanto, fueron asistidas por las autoridades y aguardan que los procesos judiciales permitan esclarecer los hechos y avanzar en medidas que desalienten la repetición de este tipo de delitos en la región.

Violento asalto a un repartidor en Fernández Oro

El segundo hecho se produjo cerca de las 2 de la madrugada de este sábado en calle González Larrosa, entre Jorge Newbery y Primeros Pobladores, de Fernández Oro. Un repartidor de paquetería fue sorprendido por un grupo de personas cuando estacionaba su camioneta. Los agresores no solo lo golpearon a él, sino también a su hijo, para luego huir con el vehículo.

La víctima logró comunicarse de inmediato con la Comisaría 26° de esa localidad, lo que dio inicio a un amplio operativo que incluyó la participación de móviles de la Comisaría 24° de Cipolletti, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y efectivos de Fernández Oro.

robo Fernandez oro El hecho tuvo lugar cerca de las 2:00 de la madrugada en la calle González Larrosa, entre Jorge Noewbery y Primeros Pobladores.

Tras una intensa búsqueda, la camioneta fue encontrada abandonada en la intersección de calles Tierra del Fuego e Iguazú, en el límite entre Cipolletti y Fernández Oro. Allí, el propietario pudo reconocer el rodado como suyo. Sin embargo, además de perder momentáneamente el vehículo, denunció el robo de un teléfono celular, su billetera con documentación y tarjetas, así como la llave original de la camioneta.

El fiscal de turno fue notificado y, tras las pericias correspondientes del Gabinete de Criminalística, la camioneta fue restituida a su dueño. La investigación sigue abierta, ya que los autores del asalto aún no fueron identificados ni detenidos.