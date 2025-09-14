Terror en Neuquén por un hombre que anda descalzo y hablando solo: intentó prender fuego una casa

Un hombre con graves episodios de violencia intentó incendiar una casa. Los vecinos lo denuncian en grupos de seguridad, pero no hay respuestas oficiales.

La madrugada del sábado generó otra vez temor y alarma entre los vecinos de Santa Genoveva , uno de los barrios tradicionales de Neuquén . Un hombre, señalado por los propios vecinos como “loco y pirómano” , intentó prender fuego una vivienda, lo que disparó la desesperación en los grupos de WhatsApp de seguridad.

Los mensajes no dejaron lugar a dudas y a juzgar por los videos que se subieron a los grupos de las cámaras de seguridad. Los frentistas conviven con miedo y aseguran que ya hay denuncias contra esta persona, que además tiene un historial de incidentes en la zona.

“Esto tiene que verlo la policía, es peligroso. Tiene denuncias por molestar a tres vecinos del barrio, tiene denuncias", indicaron a LMNeuquén algunos de los vecinos que vive en ese barrio. Si bien en la noche del viernes andaba vestido, los vecinos dicen que suele andar descalzo y hasta desnudo.

Volvió a atacar el "loco" pirómano de Santa Genoveva

Según se pudo saber, esta persona tendría domicilio en los alrededores de la calle Illia, en un primer piso. Pero además de que no es la primera vez de que tiene problemas ya se lo habría visto desnudo deambulando en las calles.

Barrio Santa Genoveva: "Lo ví y andaba desnudo …"

Otro de los mensajes que circularon muestra la gravedad del cuadro. “Lo vi en la calle Pehuén hoy, andaba desnudo", sostuvo otro vecino del lugar. Los mismos testimonios también dieron cuenta de que esta persona ya tuvo algunos inconvenientes, incluso con adolescentes en una cancha de pádel. Es por eso que piden la urgente intervención de la Policía o algú organismo de seguridad.

Los relatos coinciden en que se trata de un hombre con conductas erráticas, que deambula por las noches. “Anda de noche golpeando puertas a la madrugada, camina descalzo y habla solo”, apuntaron.

El miedo crece porque, según los vecinos, nadie controla la situación. “Está suelto siendo un violento por el motivo que sea… y nosotros con temor”, remarcaron.

La última situación límite se vivió durante la madrugada del domingo, cuando vecinos alertaron que intentó prender fuego una vivienda. El hecho generó pánico y volvió a poner en discusión qué medidas deberían tomar tanto la Policía como la Justicia.

En los chats de seguridad se repite la misma sensación: “Estamos solos, esperando que pase una tragedia para que alguien haga algo”.

Mientras tanto, Santa Genoveva vive bajo un clima de incertidumbre, con un vecino que deambula entre la violencia, el fuego y la desesperación de quienes sienten que el peligro ya está instalado a la vuelta de sus casas.

Vecinos lo golpearon y mandaron preso en Centenario

Este sábado por la noche un delincuente fue reducido a golpes por vecinos en el sector conocido como El Barranco de la ciudad de Centenario, luego de haber robado mochilas de una camioneta estacionada. Esta situación se generó luego de varios episodios de hurtos y violencia que protagonizó el acusado. Los vecinos, quien ya están cansados de vivir en la inseguridad, hicieron justicia por mano propia.

El hombre, de unos 30 años, ingresó alrededor de las 21.40 horas por una puerta trasera a una camioneta estacionada en el Barrio Sarmiento, robó dos mochilas con pertenencias y huyó hacia el área comprendida entre las peatonales y las 173 Viviendas.

Según indicaron fuentes policiales, todo ocurrió cuando la víctima, un vecino de 30 años, dejó su vehículo en la esquina de Honduras y Perú para ingresar a un comercio. Al regresar notó que una de las puertas traseras estaba abierta y que le faltaban dos mochilas negras.