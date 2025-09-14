Cómo arranca la semana en Cipolletti: así estará el clima

Cipolletti comenzará la semana con condiciones de tiempo estable . De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas estarán marcadas por mañanas frescas y tardes agradables.

El lunes la mínima rondará los 10 grados y la máxima alcanzará los 21, mientras que el martes y miércoles los registros se mantendrán dentro de ese mismo rango.

En cuanto al viento , se prevé que sople desde el sector oeste con intensidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, y sin la presencia de ráfagas significativas que compliquen la rutina diaria. Lo más relevante es que no hay probabilidad de precipitaciones durante este período, lo que asegura un comienzo de semana tranquilo.

Clima domingo 9Feb.jpg

Para el martes, la máxima llegará a los 23ºC con mínimas de 9ºC, mientras que el miércoles podrían haber tormentas aisladas por la tarde, con máximas de 25ºC.

Línea Sur

En la zona de Maquinchao, los fríos se sentirán por la noche. El lunes se anticipan temperaturas mínimas cercanas a los -2 °C y máximas que no superarán los 17 °C. El viento podría llegar desde el oeste a 21 a 30 km/h, aunque con posibilidad de ráfagas de hasta 50 km/h en horas de la tarde.

Cordillera

El panorama cambia al trasladarse hacia la cordillera. En San Carlos de Bariloche se anticipan jornadas con mínimas de -1 grados bajo cero, y máximas que apenas rondarán los 12 °C. Además habrá lluvias aisladas por la tarde y noche. El viento podría llegar a ráfagas de 50 km/h.

En El Bolsón también se esperan registros fríos, con mínimas entre 2 y 3 °C y máximas que se ubicarán entre 10 y 12 °C. El lunes será la jornada con más inestabilidad, ya que existe probabilidad de lluvias débiles durante la mañana y la tarde, aunque de carácter aislado. A partir del martes, las condiciones tenderán a mejorar, con cielos más despejados y temperaturas estables, aunque siempre bajas para la época.

Costa

En la costa rionegrina el panorama cambia mucho. Habrá temperaturas mucho más templadas en comparación con la cordillera y la Línea Sur. El lunes se anticipan mínimas cercanas a los 6 grados y máximas de 25, mientras que entre martes y miércoles los registros ascenderán hasta 24 °C aunque con probabilidades de chaparrones. El viento se hará sentir con ráfagas de entre 59 km/h.