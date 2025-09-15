La UNCo y la UNRN participarán de la gran Marcha Federal Universitaria de este miércoles: lugar y hora

Integrantes de las sedes locales de la UNCo y la UNRN se movilizarán para expresar su rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Se llevará adelante este miércoles en todo el país la Tercera Marcha Universitaria. En las sedes cipoleñas de la UNCo y de la UNRN se preparan para participar de la iniciativa. Clases públicas, una vigilia y una movilización figuran entre las protestas

La comunidad educativa local de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se preparan para participar activamente este miércoles de la Tercera Marcha Federal Universitaria , impulsada en todo el país contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario .

En las sedes cipoleñas de ambas Universidades, se ha decidido concurrir a la gran manifestación regional que arrancará a las 18 del miércoles en Neuquén , lugar donde también confluirán los integrantes de la comunidad universitaria de Cinco Saltos.

Los claustros de docentes, no docentes y estudiantes, están profundamente comprometidos en asegurar una amplia concurrencia y, pertrechados con carteles y pancartas, y un amplio repertorio de cánticos y consignas, están decididos a hacerse notar en medio de la enorme multitud que se espera que participe en la protesta.

MARCHA UNIVERSIDAD PUBLICA LA TERCERA 3

El referente de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), Joaquín Berrud, manifestó que para la movilización del miércoles, junto a los reclamos de las Universidades, se ha resuelto incluir también como demanda la defensa de la Salud Pública. Por ello, está prevista la concurrencia de hospitalarios cipoleños en la actividad neuquina.

El dirigente indicó que la salida de los universitarios hacia la vecina capital será un rato antes del inicio programado para la marcha. El propósito es estar a las 17 en el Playón de la sede central de la UNCo, donde se reunirá el grueso de quienes se manifestarán contra el veto presidencial de Javier Milei.

El conductor de la federación estudiantil es alumno de la carrera de Psicología, que se cursa en la facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, una de las dos unidades académicas que la UNCo tiene en Cipolletti. La otra, es la facultad de Ciencias Médicas.

La UNCo contra el veto

Berrud precisó que los claustros locales, como parte del plan de lucha general en defensa de las Universidades, han organizado para este martes, a partir de las 14, la realización de clases públicas, en la plaza ubicada en Circunvalación Presidente Perón e Yrigoyen, en el acceso al barrio Los Tordos, cerca del predio de la UNCo.

Asimismo, los estudiantes de las facultades locales comenzarán, la noche de este martes, una vigilia para hacer el aguante y esperar unidos el gran acontecimiento que constituirá, al día siguiente, la gran marcha de Neuquén.

Junto con la marcha neuquina, los claustros de la UNCo han previsto para la misma jornada movilizaciones contra el veto presidencial en Bariloche, Viedma, General Roca, San Antonio Oeste y San Martín de los Andes.

Marcha matutina de la UNRN

En tanto, integrantes del Grupo de Estudiantes Organizados de la sede local de UNRN convocaron para este miércoles, a las 10.30, a una movilización local contra el veto presidencial del Financiamiento Universitario, que tendrá por punto de concentración y partida en España 750, donde se encuentran las instalaciones de su Universidad.

Los manifestantes marcharán hasta la Plaza San Martín, en donde expresarán sus exigencias en defensa de las Universidades Públicas del país.

MARCHA UNIVERSIDAD PUBLICA LA TERCERA 5

El dirigente del grupo estudiantil, Gustavo Miranda, indicó que se hace extensiva la convocatoria a los gremios de docentes y no docentes de la sede, al igual que a las autoridades académicas. También se llama a participar a los distintos sectores de la sociedad de Cipolletti.

Por la tarde, los alumnos de la UNRN, y quienes se sumen a ellos, se trasladarán a Neuquén, para unirse a la gran manifestación universitaria regional. Al efecto, prevén concentrarse, a las 17, en el Playón de la sede central de la UNCo, junto con los demás universitarios de la zona.