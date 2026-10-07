Cuenta regresiva para la Feria del Libro de Cipolletti: quiénes se presentarán

En el marco de la 21ª edición de la Feria del Libro “Abrí tu mente”, este fin de semana se realizarán tres presentaciones de autores reconocidos a nivel nacional en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC).

La ciudad de Cipolletti se prepara para vivir uno de los grandes eventos culturales del año. Este viernes 9 de octubre comenzará la 21ª Feria del Libro de Cipolletti . Bajo el lema " Abrí tu mente " ofrecerán durante diez días más de 200 actividades gratuitas y para todas las edades en distintos espacios de la ciudad.

Es en este marco que en el fin de semana se realizarán tres presentaciones de autores reconocidos a nivel nacional.

El acceso es gratuito a dichas presentaciones, con la condición de retirar previamente las entradas en la boletería del CCC, ubicado en Fernández Oro 57 (máximo 2 entradas por persona). Respecto del horario, desde la organización informaron que la atención durante la semana será de lunes a viernes de 11 a 21 horas. En tanto los sábados y domingos podrán pasar de 15 a 21 horas.

Pescetti, Golombek y Rivero llegan a Cipolletti

El cronograma de presentaciones comenzará el sábado 10 de octubre de 17 a 18 horas en el Teatro con la Presentación musical de Luís María Pescetti.

Sobre el escritor

Pescetti es actor y escritor argentino. Como comediante para adultos y niños trabajó en radio, televisión y teatros de Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Cuba. También en Argentina y México, países en que hizo radio durante 14 años y televisión por 7 años.

Como autor está presente en toda hispanoamérica, con más de 2.500.000 de ejemplares vendidos. Numerosas bibliotecas y salones de escuelas y centros educativos llevan su nombre.

Tiene editados 15 discos, y siete audiovisuales. Algunos con artistas invitados como Juan Quintero, el Negro Aguirre, Lito Vitale.

Un sábado con Diego Golombek: ¿Somos nuestro cerebro?

Diego Golombek es licenciado y doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires. Arribará el sábado a las 20 horas en el teatro con una charla sobre el cerebro. El objetivo será sembrar el interrogante de "¿Por qué hacemos lo que hacemos?". Ahí adentro se cocinan las memorias, las ganas, la creatividad y la imaginación. También las creencias y los sueños.

Si bien la charla es sobre el cerebro, lo hará con literatura en el medio fiel a su estilo educativo ya que actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde dirige el laboratorio de Cronobiología, e investigador principal del Conicet.

"Ellas" será presentado el lunes

En distintos lugares del mundo y en diferentes momentos de la historia, las protagonistas de estos relatos breves y no tan breves enfrentan miedos, violencias, mandatos y decisiones que les cambian la vida. Pero, también, descubren la fuerza de la amistad entre mujeres, la complejidad de ser mujer, la alegría de los pequeños gestos, la importancia de luchar por los derechos y el coraje de empezar de nuevo. Las mujeres de Viviana Rivero aman, dudan, lloran, se equivocan, se desesperan, se rebelan, se enferman y sanan. Y, sobre todo, se sostienen unas a otras. En Ellas, la autora revela los mundos íntimos de las mujeres y cada historia habla de lo que nos une. Sus mujeres somos nosotras porque nosotras somos ellas. Quienes quieran presenciar su charla, podrán hacerlo el lunes 12 de octubre de 19.30 a 20 horas en el Teatro del Complejo Cultural Cipolletti.

Más de 200 propuestas durante diez días

La Feria se desarrollará desde el 9 hasta el 18 de octubre y tendrá una agenda especialmente amplia.

Durante esta edición habrá:

120 autores.

150 capacitaciones.

150 propuestas artísticas.

105 stands.

138 propuestas artístico-literarias y talleres para escuelas.

70 presentaciones de libros, charlas, capacitaciones y cine.

La participación de más de 80 escuelas con todos sus cursos. Todas las actividades serán gratuitas.

Además, la programación incluirá dos eventos especiales: el Encuentro de Culturas, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre, y la Feria Semilla, prevista del 16 al 18.