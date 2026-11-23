El pronóstico del tiempo de la AIC para esta semana anticipa jornadas con viento, un marcado ascenso térmico y condiciones de inestabilidad en Cipolletti.

El pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) detalla una semana con importantes variaciones meteorológicas en Cipolletti . Entre el lunes 23 y el sábado 28 , la ciudad atravesará jornadas ventosas, un notable incremento de las temperaturas y probabilidad de tormentas.

En el plano térmico, el inicio de la semana presentará marcas moderadas durante el día y noches frescas, con mínimas de 8°C . Sin embargo, a partir del jueves el termómetro superará la barrera de los treinta grados hasta alcanzar un pico de 36°C .

Respecto al viento y la nubosidad, predominarán las corrientes del sector sudoeste con ráfagas que llegarán a los 50 km/h en distintos tramos de la semana. Hacia el cierre del período, el cielo pasará del sol radiante a la inestabilidad y la nubosidad.

La semana comienza en Cipolletti con cielo mayormente cubierto durante el día y una temperatura máxima de 27°C. El viento soplará desde el sudoeste a 29 km/h, acompañado por ráfagas que alcanzarán los 48 km/h.

Por la noche el cielo quedará despejado y la temperatura descenderá hasta los 8°C. El viento del sudoeste aumentará su velocidad constante a 44 km/h, aunque sin registro de ráfagas.

Para el martes 24, el organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de la máxima, que se ubicará en 24°C. El viento continuará desde el sudoeste a 39 km/h, con ráfagas de la misma intensidad.

En horas de la noche el cielo volverá a estar despejado y la mínima repetirá los 8°C. El viento disminuirá a 21 km/h desde el sudoeste, manteniendo ráfagas de 21 km/h.

Miércoles 25 de noviembre

El miércoles 25 se presentará con cielo despejado a lo largo de toda la jornada y una temperatura diurna de 26°C. Durante el día el viento será leve, de 15 km/h desde el sudoeste y con ráfagas de 15 km/h.

Hacia la noche la temperatura mínima subirá a 12°C bajo un cielo despejado. El viento rotará al sector este a 7 km/h, con ráfagas de 8 km/h.

Jueves 26

El ascenso térmico se sentirá con fuerza el jueves 26, cuando el cielo presente sol radiante y la temperatura trepe hasta los 32°C. Si bien el viento promedio será de 8 km/h del sudoeste, el reporte consigna ráfagas de 83 km/h.

Por la noche las condiciones desmejorarán hacia un cielo inestable, con una temperatura de 15°C. El viento se mantendrá en calma, a 9 km/h y con ráfagas de igual magnitud.

Viernes 27 de noviembre

La jornada más calurosa será el viernes 27, con una máxima prevista de 36°C y probabilidad de posibles tormentas durante el día. El viento soplará desde el sudeste a 15 km/h, con ráfagas de 23 km/h.

Para la noche se espera cielo despejado y una temperatura mínima de 16°C. El viento volverá a intensificarse desde el sudoeste a 41 km/h, con ráfagas de 3 km/h.

Sábado 28 de noviembre

El sábado 28 cerrará el pronóstico extendido con cielo cubierto tanto de día como de noche. Durante la tarde la temperatura alcanzará los 34°C, con viento del sudoeste a 16 km/h y ráfagas de 16 km/h.

Por la noche la temperatura bajará a 15°C. El viento del sudoeste subirá a 30 km/h y volverán las ráfagas intensas, que llegarán a los 50 km/h