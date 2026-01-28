La Muni de Cipolletti avanza con la recuperación de espacios vandalizados

Las tareas incluyen la limpieza, eliminación de grafitis y trabajos de pintura en superficies. Los trabajos se ejecutan en la Casa de la Música, Anexo Casa de la Música, Registro Civil y Casa del Escritor.

La Municipalidad de Cipolletti avanza con la reparación y trabajos de pintura en espacios públicos que fueron vandalizados en el sector del Paseo del Ferrocarril . Las tareas se reparación se ejecutan en la Casa de la Música, Anexo Casa de la Música, Registro Civil y Casa del Escritor .

Según informaron desde el municipio, los trabajos incluyen la limpieza integral, la remoción de graffitis y el repintado de superficies . Estas tareas buscan recuperar sectores afectados por pintadas y dibujos realizados con aerosol en distintas oficinas municipales.

El objetivo de los trabajos es restituir las condiciones originales de los edificios municipales y poner el valor el entorno urbano de un área histórica de la ciudad. Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que las tareas comenzaron el lunes 26 de enero y se extenderán por una semana aproximadamente. La duración de los trabajos depende del grado de deterioro detectado en cada uno de los espacios intervenidos.

ECP MUNICIPALIDAD (7) Estefania Petrella

El operativo forma parte de una estrategia de mantenimiento y puesta en valor de los espacios culturales e institucionales, que conforman una parte clave para la vida comunitaria y el uso cotidiano por parte de vecinos y visitantes.

En ese marco, el Municipio solicitó a la comunidad cuidar y preservar los espacios públicos y recordó que, ante la detección de hechos de vandalismo, se puede realizar la denuncia correspondiente a la Central de Atención al Ciudadano, a través de la línea 147.

La Muni de Cipolletti busca profesores para cursos de oficios

La dirección de Capacitación y Empleo abrió la convocatoria para empresas y profesionales que quieran presentar proyectos de talleres o cursos para el ciclo de capacitaciones con salida laboral.

Los interesados se pueden comunicar al 299-5789466, vía correo electrónico a [email protected] o bien pueden dirigirse personalmente al octavo piso del edificio municipal ubicado en calle Yrigoyen 379, de lunes a viernes de 8 a 13.

La convocatoria forma parte de una "política de acompañamiento a la ciudadanía para lograr acceso al trabajo, a través de brindar más y mejores herramientas por medio del conocimiento y la capacitación en diversas disciplinas", manifestaron desde el Ejecutivo.

Se apunta a que las propuestas tengan como objetivo brindar herramientas para una salida laboral, por ejemplo: atención al público, marketing digital y manejo de redes sociales, inteligencia artificial, secretariado contable, panadería, pastelería, ayudante de cocina, mozo, costura, entre otros posibles.