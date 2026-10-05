La Municipalidad de Cipolletti ultima los detalles para el evento cultural más convocante de la ciudad.

Feria del Libro de Cipolletti "Abrí tu Mente": conocé la fecha y los detalles de la apertura. Foto: Archivo.

La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección General de Cultura realizará la apertura oficial de la 21ª Feria del Libro de Cipolletti "Abrí tu Mente" el viernes 9 de octubre, a las 19:30 horas, en el Complejo Cultural Cipolletti, Fernández Oro 57.

El encuentro celebra la literatura, el arte, el conocimiento y la cultura en nuestra ciudad. Por este motivo, la apuesta será en el tradicional CCC, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos) y diferentes espacios educativos municipales.

La directora de Cultura, Mariana Prgich , expresó que la nueva edición trabajará en un evento que muestre la "construcción de nuestro cerebro desde muchos aspectos". En este sentido, se agregó que la propuesta toma al cerebro como eje y plantea a los libros como una "herramienta para explorar las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento".

Una apertura que se dividirá en tres momentos

Desde el Municipio local recalcaron que la inauguración, las charlas y las presentaciones son de acceso gratuito pero para poder garantizar un espacio ordenado, los cupos son limitados.

En cuanto al primer día, se invita a la comunidad a que se acerce a Fernández Oro 57 - con tiempo- para estar presentes la apertura al público que será a las 19.30 horas. En tanto, el acto oficial y el corte de cinta se programó para las 20 horas. Por último el espectáculo de inauguración en la Sala Teatro comenzará a las 21 horas por lo que quien quiera asistir deberá estar unos minutos antes para poder estar listos antes de que de inicio.

Una feria que invita a "descubrir la mente"

La edición 2026 propone una experiencia inmersiva en la que la lectura, el arte y el pensamiento se convierten en un recorrido por los múltiples caminos del cerebro humano.

El concepto de esta edición plantea que, si en años anteriores los libros fueron presentados como portales hacia diferentes momentos y lugares, esta vez serán entendidos como llaves para explorar la mente.

En ese marco, cada espacio de la feria estará pensado como parte de un gran laberinto mental, en el que las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento se conectarán a través de distintas propuestas.

La invitación será a acercarse a los libros desde múltiples perspectivas, entendiendo la lectura no solamente como un acto de leer, sino también como una manera de pensar, sentir, crear, cuestionar y descubrir.

Prgich expresó que "la invitación es a pensar la lectura no solamente como un acto de leer, sino también como una experiencia para sentir, crear, cuestionar y descubrir".

Así, durante diez días de propuestas gratuitas con autores locales, regionales y nacionales, presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, editoriales y librerías.

Temática de la feria

Dentro de las distintas aristas a explorar se encuentran:

Lógica y pensamiento lateral.

Imaginación y percepción.

Salud y bienestar.

Pensamiento y creación.

Mover y experimentar.

Memoria e historia.

Exploración y descubrimiento.

Sentimientos y emociones.

En cuanto a los espacios, trascendió que serán 12 organizados en cuatro sedes.

Invitados destacados

La Feria ofrecerá más de 200 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos y propuestas editoriales. Entre los invitados confirmados se encuentran: